Спецпроекты

Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Первый умный домофон «Ростелекома» с системой Face ID (распознавание лиц) заработал в Сочи. Устройство автоматически сравнивает лицо посетителя с биометрической базой данных жильцов и открывает дверь только тем, кто действительно проживает в доме. Процесс биометрической идентификации занимает не более секунды.

Умный видеодомофон — это одно из решений цифровой экосистемы «Ростелеком. Ключ». Подъездная дверь открывается удаленно — с помощью мобильного приложения. Изображение с видеокамеры домофона доступно на смартфоне и даже находясь за пределами дома или города, пользователь может открыть дверь в один клик. Другой безопасный способ — генерация временного кода доступа, например, для курьеров или работников коммунальных служб, который действует в течение суток. Архив видеозаписей с камеры домофона в зависимости от желания жильцов может храниться от 3 до 60 дней и доступен к просмотру в личном кабинете.

«Умный видеодомофон — эффективное цифровое решение не только с точки зрения безопасности, но и новый уровень комфорта. Он принципиально меняет сам формат прохода в многоквартирный дом, делая его быстрым, удобным и контролируемым. В условиях пандемии бесконтактная система пропуска позволяет минимизировать количество прикосновений посетителей к кнопкам домофона и тем самым предотвратить распространение инфекции. Хотя пока это пилотный проект, уже сейчас очевидно, что такое решение будет очень востребовано у жильцов и застройщиков. Мы планируем широко внедрять его не только в Сочи, но и других городах и районах края», — отметил директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

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Еще один сервис, который позволяет жителям контролировать все происходящее на придомовой территории, на детской площадке и у бассейна, — умное видеонаблюдение. Через мобильное приложение жильцы в любой момент могут просматривать трансляцию с камер, установленных по всему периметру комплекса. Архив записей хранится в зашифрованном виде на облачной инфраструктуре «Ростелекома».

«Конкуренция среди строительных компаний довольна высока. С помощью умных цифровых сервисов “Ростелекома” мы повышаем привлекательность наших домов для клиентов. Мгновенная бесконтактная идентификация по лицу означает новый уровень комфорта и безопасности. Уверен, что факт ее появления во многом повлияет на выбор в пользу покупки квартир именно в нашем жилом комплексе. Мы рады, что стали первыми, кто внедрил ее», — отметил Юрий Богданов, директор по развитию умных решений строительной компании Sunny Hill.

В скором времени «Ростелеком» дополнит цифровую экосистему жилого комплекса в Сочи еще одним решением — умным шлагбаумом. Интеллектуальный сервис способен распознавать номера и автоматически открывать шлагбаум для въезда и выезда автомобилей, находящихся в его базе данных. Изображение с камеры шлагбаума также можно будет увидеть на экране смартфона, для этого понадобится только доступ в интернет.

На Юге интегрированный провайдер цифровых услуг начал внедрять экосистему «Ростелеком. Ключ» с марта этого года. Сейчас умные решения уже есть более чем в десяти жилых комплексах Краснодара, Новороссийска и Сочи. Специалисты компании постоянно расширяют функционал и перечень входящих в систему решений, чтобы сделать ее еще более эффективной. Всеми умными сервисами удобно управлять в мобильном приложении.

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