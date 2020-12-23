Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G

«Ростелеком» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представили исследование патентного ландшафта «Сети мобильной связи 5G и их последующие модификации (6G)». В исследовании проанализировано более 100 тыс. патентных документов (заявок), поданных с 2010 года.

За последние годы активность патентования решений 5G опережает многие другие прорывные направления, такие как квантовые технологии или искусственный интеллект. При этом наблюдается высокий уровень монополизации: ключевые технологии 5G запатентованы и принадлежат очень узкой группе игроков. 60% всех изобретений запатентованы десятью компаниями-лидерами. Китай, Южная Корея, США и Япония — страны с наибольшим числом компаний, активно патентующих 5G-решения. Лидирующие позиции занимает китайская компания Huawei, которая превосходит конкурентов почти в два раза. Второе место делят Qualcomm, Samsung, Ericsson и BBK Electronics, за ними — операторы связи AT&T, NTT DoCoMo и ряд крупнейших китайских университетов и научных центров.

«Сегодня мир стоит на пороге новой революции цифровых технологий благодаря 5G. Передовые глобальные компании вкладывают огромные по мировым масштабам средства в разработку и правовую защиту новых решений, охрану интеллектуальной собственности, сравнимые с размерами отдельных национальных экономик. Исследование поможет заинтересованным сторонам оценить реальные масштабы и стратегии лидеров рынка технологии 5G, оценить перспективы, которые открывают новые поколения связи. Также в исследовании представлены ключевые рекомендации для развития технологий 5G и 6G отечественными компаниями и перспективные направления в этой области», — отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Технологии и сервисы 5G становятся фундаментом цифровой трансформации, технологической основой новых бизнес-моделей и отраслевых сценариев развития.

«Цифровизация необратима и ее темп будет только нарастать, требуя все более мощной, гибкой и повсеместно распространенной инфраструктуры. Сети пятого, а в перспективе и шестого поколений становятся основой цифровой инфраструктуры. Наше исследование показывает, что ключевые технологии для сетей 5G в значительной степени разработаны и защищены узким кругом мировых вендоров. Чтобы обеспечить себе место в будущем, целесообразно усиливать присутствие нашей страны, российских инноваторов и компаний в открытых международных организациях и альянсах, например, O-RAN и TIP, а также комитетах по стандартизации, особенно в области 6G», — сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Патентные коллекции последних лет, которые упоминают 6G в своих описаниях, базируются на технологической составляющей сети 5G. Проактивная позиция в создании и развитии международных стандартов позволит создать благоприятные условия для российских компаний по разработке передовых решений в области новых поколений беспроводной связи.