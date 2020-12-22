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В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства

ИТ в госсекторе

В Ленинградской области были запущены в промышленную эксплуатацию девять подсистем государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО»). Кроме запуска новых подсистем, была расширена функциональность сервисов и модернизирован образовательный портал. В результате в регионе появилось единое цифровое пространство, которое объединило все типы образовательных учреждений.

В промышленную эксплуатацию были введены девять подсистем ГИС «СОЛО», в том числе «Электронный колледж», «Аттестация педагогических кадров», «Организация дополнительного образования». Это позволило включить в цифровое образовательное пространство все типы образовательных организаций, работающих в регионе: детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, профессиональные образовательные организации.

Подсистемы ГИС «СОЛО» помогают автоматизировать процессы внутри организации, а также упрощают работу сотрудников — в первую очередь за счет того, что больше не нужно многократно вводить одни и те же данные. За счет взаимосвязи подсистем соблюдается принцип наследования данных: как только данные попадают в одну подсистему, она собирает их в единый цифровой профиль; при этом все сведения, включая персональные данные, надежно защищены.

Модернизирован единый информационный образовательный портал. Он входит в состав ГИС «СОЛО» — именно на нем представлены ключевые возможности системы. Все сервисы разделены на четыре блока в соответствии с целевыми аудиториями: «Родителям дошкольников», «Школьникам и их родителям», «Выпускникам и студентам», а также «Работодателям и организациям».

Для каждой аудитории представлен свой набор сервисов. Например, родители дошкольников могут выбрать детский сад или проверить статус своей заявки; школьники — посмотреть свои оценки, подготовиться к экзаменам или записаться в секцию, определиться с будущей профессией и понять, куда поступать, в том числе основываясь на индивидуальных результатах профориентационных тестов; а работодатели — предложить мероприятие, программу, стажировку или даже вакансию на своем предприятии.

Для педагогов теперь доступна электронная форма прохождения аттестации, где происходит взаимодействие участников — от подачи заявления педагогом до формирования решения аттестационной комиссии в подсистеме. Ранее аттестация проходила либо через очное взаимодействие участников, либо через пересылку материалов в электронной почте.

Важным событием стало масштабное внедрение электронного дневника на уровне региона для школьников, и электронной зачетки для студентов колледжей. Процесс сопровождался поддержкой, а также обучением педагогов и сотрудников образовательных учреждений. Всего же работе с подсистемами СОЛО было обучено более 17 тыс. специалистов сферы образования. Для этого было проведено более 150 обучающих вебинаров.

По итогам работы 2020 г. к ГИС «СОЛО» подключено 378 школ, 463 детских сада, 25 колледжей, 90 организаций дополнительного образования.

Государственная информационная система «Современное образование Ленинградской области» начала свою работу весной 2020 г. В качестве заказчика ГИС «СОЛО» выступил комитет цифрового развития Ленинградской области в лице ГКУ ЛО «Оператор электронного правительства». Функциональные требования к системе предъявлял комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Генеральным подрядчиком стала ГК «Нетрика».

«Система “Современное образование Ленинградской области” охватывает все уровни образования региона — начиная с записи в детский сад и заканчивая знакомством с рынком труда, профориентацией и карьерным самоопределением, подбором практик и трудоустройством. В результате ребенок получает поддержку на всех образовательных этапах, что повышает качество его обучения — а значит, и карьерного развития в будущем», — отметила Ольга Романова, руководитель направления «Образование» ГК «Нетрика».

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