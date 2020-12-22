Спецпроекты

«Росэлектроника» начала выпуск устройств для предотвращения пожаров из-за неисправностей электропроводки

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустил производство устройств, предупреждающих пожары из-за неисправностей электропроводки. В случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания.

Аппаратура устанавливается в электрощите дома или квартиры. Одно устройство контролирует электрическую сеть в помещении площадью до 150 кв. м. Оборудование прошло испытания и рекомендовано к применению Академией государственной противопожарной службы МЧС России и институтом комплексной безопасности в строительстве.

Искрение появляется в местах ослабленного контакта, дефекта кабеля, а также в результате механического повреждения или старения изоляции. Данное явление не распознается штатным оборудованием защиты электросетей и при этом способно вывести из строя дорогостоящие бытовые приборы, а также стать причиной пожара.

Производство устройств развернуто на НПП «Исток» им. Шокина в сотрудничестве с резидентом «Сколково» - компанией Ecolight.

«В рамках первого этапа проекта мы запустили на наших мощностях производство устройств защиты от искрения для использования в бытовых электросетях. До конца года поставим первые 100 тысяч изделий, а в следующем году планируем увеличить объемы производства до 1 млн штук в год. В перспективе линейка оборудования будет расширена для использования на промышленных объектах», - сообщили в «Росэлектронике».



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