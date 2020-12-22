ОС Astra Linux стала платформой импортозамещения для госорганов Приморского края

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «Информационный центр», специализирующаяся на оказании услуг в области защиты информации, объявили об успешном завершении работ по переводу на отечественное программное обеспечение почти 400 рабочих мест в правительстве Приморского края. Ядром обновленной ИТ-инфраструктуры стала операционная система Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12. Проект реализован краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края».

Миграция ИТ-систем приморских органов власти осуществлена в рамках национального проекта импортозамещения, имеющего большое значение для организаций госсектора в регионе. В ходе проекта специалистам «Информационного центра» удалось провести аудит всей инфраструктуры и рабочих мест, определить более 270 различных информационных систем и приложений, которые требуются сотрудникам для выполнения задач, а также решить все вопросы совместимости с ОС Astra Linux. Каждое из переведенных рабочих мест прошло опытную двухнедельную эксплуатацию. Специалисты «Информационного центра» организовали для пользователей бесперебойную техническую поддержку и оперативно оказывали консультационную помощь на протяжении всего периода миграции, что позволило максимально адаптировать новую схему работы.

«В сложнейших реалиях 2020 года, в том числе удаленной работы некоторых сотрудников министерств и ведомств края, связанной с эпидемиологической обстановкой, подрядчик смог организовать работу и реализовать проект качественно и в срок», – отметил Петр Бауер, директор краевого государственного казенного учреждения «Информационно-технологический центр Приморского края».

Для перехода на новое программное обеспечение для сотрудников правительства Приморского края были проведены обучающие семинары, во время которых будущие пользователи новой операционной системы прошли курс по применению и администрированию российских продуктов.

«По итогам реализации этого проекта можно сказать, что, несмотря на обилие различных систем и используемых приложений, на базе Astra Linux вполне успешно можно построить рабочую инфраструктуру. Сложностей и задач, требующих решения, возникало немало, но практически все из них связаны с тем, что не все разработчики сторонних приложений заложили поддержку своих продуктов на платформах семейства Linux, а также некоторое отставание поддержки версий таких приложений от основной линейки. Хотелось бы отметить, что есть противодействие и недовольство конечных пользователей, но связано оно не с качеством выбранных решений, а необходимостью менять привычки, на переход «в головах» потребуется время», – сказал Семен Кошелев, исполнительный директор компании «Информационный центр», руководивший проектом со стороны исполнителя.

«Мы благодарим за слаженную работу сотрудников компании ‘’Информационный центр'' и технических специалистов КГКУ ''Информационно-технологический центр Приморского края''. Результат данного проекта – это не только успешная миграция инфраструктуры на Astra Linux со всеми необходимыми заказчику возможностями, но и качественная обратная связь, которая позволяет нам развивать свои продукты, ориентируясь на реальные потребности пользователей», – сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.