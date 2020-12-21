Спецпроекты

Жители Тульской области смогут получать результаты тестов на COVID-19 через портал «Госуслуги»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Смарт дельта системс» провела интеграцию региональной информационной системы здравоохранения Тульской области с ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Благодаря этой интеграции результаты тестов на COVID-19 теперь доступны гражданам Тульской области через портал «Госуслуги» практически в режиме онлайн. Проект был реализован в кратчайшие сроки, что особенно важно в период пандемии.

Интеграция стала возможной благодаря тому, что еще ранее в Тульской области силами «Смарт дельта системс» и ее партнеров была создана Региональная информационная система здравоохранения, планомерная работа над которой ведется с 2013 года. Наличие такой системы позволило решить важную задачу с высочайшей скоростью – сейчас в Тульской области ежедневно проводятся тысячи тестов на COVID-19. Безусловно, важно, чтобы граждане могли получать их как можно скорее.

Тульская область – также благодаря наличию РИСЗ – стала одним из первых российских регионов, где был реализован подобный пилотный проект. В настоящее время 99% государственных учреждений здравоохранения Тульской области используют медицинские информационные системы для организации и оказания помощи гражданам. Ранее результаты тестов на COVID-19 стали доступны гражданам в Тульской области в личном кабинете на региональном портале DOCTOR71.RU.

«Для нас очень значимо, что Тульская область и Роспотребнадзор доверили нам эту актуальную задачу в столь ответственное время. Понимая ее важность, мы сделали все возможное, чтобы осуществить интеграцию в кратчайшие сроки. Надеемся, что наша работа не только сделает результаты тестирований доступнее, но и станет вкладом в общие усилия по борьбе с пандемией», – говорит Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт дельта системс».

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