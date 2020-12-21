«ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил об успешной интеграции портала закупок малого объема Чувашской Республики с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», созданным правительством Москвы. Интеграция двух цифровых платформ упростит доступ предпринимателей к закупкам и обеспечит дальнейшее развитие конкуренции в закупках малого объема в регионе.

Интеграция с порталом поставщиков способствует формированию единого информационного и экономического пространства для развития рынка закупок малого объема. Предприниматели Чувашской республики получают возможность работать с московскими заказчиками, что способствует повышению конкуренции, а также позволяет объективно оценить существующий рынок предложений.

«Создание портала закупок малого объема Чувашской Республики позволило заказчикам осуществлять закупки малого объема в регионе по упрощенной и ускоренной процедуре, без необходимости проведения электронных торгов, что дает возможность быстро удовлетворять потребность в тех или иных товарах и услугах. Интеграция с Порталом поставщиков Москвы, в свою очередь, увеличит количество предложений поставщиков на закупках малого объема Республики, - отметил генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Кроме того, инструменты кросс-авторизации упрощают работу пользователей систем, предоставляя доступ ко всем инструментам, без необходимости проходить повторную аутентификацию».

Технология единой точки входа к закупкам - шаг в развитии малого бизнеса в регионе. Ее внедрение позволило сделать ресурсы более удобными и доступными для предпринимателей, которые заинтересованы в увеличении прибыли за счёт расширения рынков сбыта. В свою очередь закупки малого объема Чувашии, которые публикуются на портале закупок малого объема, отображаются на портале поставщиков Москвы. При этом зарегистрированные на портале Чувашии поставщики могут принимать участие в опубликованных закупках Москвы, размещать свои предложения и пользоваться всем доступным функционалом.

«Для заказчиков – это улучшение конкуренции в закупках за счет участия поставщиков другого маркетплейса, - добавил Дмитрий Сытин. - Для поставщиков - возможность получить дополнительный канал продаж, а также доступ к закупкам не только своего региона и одного портала, но и всей России».