Решения «Диасофт» для автоматизации страховых компаний включены в Единый реестр российского ПО

«Диасофт» сообщила о включении решений на платформе развития бизнеса Insurance Solutions в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. По мнению специалистов «Диасофт», это важный шаг в сторону развития импортозамещения на рынке автоматизации страховых компаний.

Согласно приказу Минцифры России от 30 ноября 2020 г. №634, в реестр вошли решения «Диасофт»: Diasoft Insurance, Finance; Diasoft Insurance, Re; Diasoft Insurance, «Life – Страхование жизни»; Diasoft Insurance, Medical. Эти решения обеспечивают автоматизацию различных направлений деятельности страховой компании: бухгалтерский учет по единому плану счетов, учет договоров перестрахования, заключаемых страховыми и перестраховочными компаниями, страхование жизни, медицинское страхование.

«Компания «Диасофт» – один из крупнейших разработчиков программного обеспечения для финансовых институтов России. Включение решений «Диасофт» для автоматизации деятельности страховых компаний в Единый реестр российского ПО – это возможность поддержать страховой рынок в национальном проекте импортозамещения и предоставить им отечественное ПО, не уступающее по функциональности западным аналогам», – сказал Максим Шельпяков, директор департамента страхования компании «Диасофт».