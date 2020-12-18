Белгородская область отказалась от бумажного документоборота

Переход на электронный документоборот стартовал в сентябре этого года, когда все департаменты Правительства Белгородской области практически полностью отказались от бумажного документооборота в пользу цифрового формата работы. Достичь такого результата помогло полномасштабное внедрение системы электронного документооборота «Мотив» белгородского разработчика и установка российского офисного пакета «Р7-Офис».

Введение электронного документооборота – один из главных этапов программы импортозамещения. В Белгородской области 29 органов власти. Все они пользуются своими системами и сервисами, среди которых есть и очень специфичные продукты.

«Им необходимо было дать унифицированные базовые возможности, сформировать стандарт рабочего места госслужащего, которое обеспечивало бы работоспособность всех рабочих процессов», - рассказал начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

После отбора и тестирования Правительство региона выбрало в качестве офисного ПО пакет «Р7-Офис».

«Офисный пакет мы выбирали в рамках конкурса, 100% проголосовали за «Р7-Офис». Пришли к выводу, что соотношение цена/качество у него лучше всех. Плюс, есть адекватная обратная связь по поводу исправления недостатков, которые были выявлены, дополнения функционала офисного пакета. Оперативность решения возникающих вопросов ИТ-служб и проблем пользователей — для нас крайне важный фактор», - прокомментировал Мирошников. Первичная закупка была проведена летом 2019 года, а к настоящему моменту закуплен уже полный комплект лицензий, необходимых для работы всех сотрудников регионального Правительства на 1800 рабочих мест.

Облачный сервис офисной системы был развернут на собственных мощностях ЦОД Белгородской области, который был построен в 2019 году. Таким образом, сотрудники правительства региона имеют возможность полноценной удаленной работы. Помимо очевидных преимуществ перехода, таких как снижение расходов на бумагу и копировальную технику, отказ от бумажного документоборота сделал работу более оперативной.