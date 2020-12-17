«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб.

Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 месяцев 2020 г. рынок закупок все еще находится в отрицательной динамике по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Корпоративные закупки снизились на 17% как по количеству процедур, так и по объему НМЦ – всего было опубликовано 1010980 процедур на сумму 10,3 трлн руб. Количество процедур по 44-ФЗ снизилось на 27% и составило 1,9 млн процедур на сумму свыше 8,5 трлн руб.

Тем не менее, в ноябре рынок государственных и корпоративных закупок показал значительный рост по сравнению с октябрем. Так, в рамках 44-ФЗ количество закупок выросло на 36% и составило 246446 процедур на сумму 1,1 трлн руб. (НМЦ на 40% выше, чем в предыдущем месяце). На 10% увеличилось количество закупок по 223-ФЗ – 108908 процедур, на сумму чуть более 1 трлн руб., при этом объем НМЦ снизился на 9%.

«За 11 месяцев 2020 г. наибольший объем контрактов по НМЦ по 223-ФЗ наблюдался в следующих секторах экономики: строительные работы в области гражданского строительства, финансовые услуги и специализированные строительные работы, – отметил генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – По 44-ФЗ наибольший объем контрактов в таких секторах как общестроительные работы, транспортные средства и оборудование, а также компьютерное, электронное и оптическое оборудование».

Финансовый рынок – единственный сегмент, показывающий ежегодный рост закупок в рамках торгов по 223-ФЗ. За 11 месяцев 2020 г. рост объема НМЦ контрактов составил 58%. При этом сегмент госзакупок снизился на 73% по объему НМЦ. Это связано с возросшей финансовой нагрузкой на коммерческие компании в период пандемии.

Количество закупок в секторе автотранспортных средств по 223-ФЗ за 11 месяцев 2020 г. снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Объем НМЦ по отрасли снизился на 14% и составил 97471 млн руб. В Топ-5 заказчиков по НМЦ за 2020 г. вошли «Россети», «Почта России», СК «Русвьетпетро», концерн «Созвездие», ГТЛК. В рамках 44-ФЗ количество процедур снизилось на 18%, при этом объем НМЦ по отрасли достиг 125025 млн руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Топ-5 организаторов по количеству процедур за 2020 г. вошли: ФКУ «Центральная база измерительной техники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», ФГКУ «Войсковая часть 55056», Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа, Контрактное агентство Архангельской области, Министерство обороны России.

«Сфера услуг после существенного снижения показателей в апреле-мае 2020 г. с октября демонстрирует устойчивую тенденцию к восстановлению. В ноябре 2020 г. объем опубликованных процедур вышел на уровень февраля-марта как по 223-ФЗ, так и по 44-ФЗ. Также в III квартале значительно выросла конкуренция – компании активно регистрируются на ЭТП для участия в торгах. Возможно, это позволяет компенсировать снижение доходов от услуг, оказываемых физическим лицам», – сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Топ-5 заказчиков по НМЦ за 2020 г: Сбербанк, «Газпром центрэнергогаз», ГП НО «НОФ», «ТГК-11», «Почта России».

Закупки по 223-ФЗ в сфере здравоохранения за 11 месяцев 2020 г. практически не изменилось – 59175 процедур в 2020 г. против 59287 в 2019 г., при этом объем НМЦ по отрасли увеличился на 14% и составил 170197 млн руб. Топ-5 заказчиков по НМЦ за 2020 г: «Нацимбио», ГП НО «НОФ», ГУП «Таттехмедфарм», ГП «Калугафармация», МП «НАС». На 20% снизилось количество процедур по 44-ФЗ, при этом объем НМЦ по сектору вырос на 7% (102408 млн руб.).

Снизились объемы закупок в сфере образовательных услуг: в рамках 223-ФЗ на 36% по количеству процедур и на 50% по объему НМЦ. Всего было опубликовано 11716 процедур на сумму 9231 млн руб. Количество закупок по 44-ФЗ снизилось на 19% по сравнению с 11 месяцами 2019 г. и составило 26074 процедуры. Объем НМЦ – 7413 млн руб., что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В строительном секторе наблюдается устойчивое снижение участников торгов в октябре-ноябре 2020 г. по отношению к средней конкуренции в I квартале 2020 г. Это свидетельствует о консолидации сил в строительном бизнесе и смещении акцентов на крупных игроков. Количество закупок по 44-ФЗ уменьшилось на 15% – всего опубликовано 198147 процедур на сумму 3795929 млн руб. Количество закупок в корпоративном секторе снизилось на 20% – 111148 процедур на сумму 2712879 млн руб. В Топ-5 заказчиков по НМЦ за 2020 г: «Автодор», Фонд реновации, РЖД», «ФСК ЕЭС», «Мосинжпроект».