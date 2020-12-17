Mail.ru Group займется цифровизацией Алтайского края

Mail.ru Group стала партнером Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. Компания поможет развивать информационные технологии в регионе, в том числе внедрять коммуникационные сервисы, облачные хранилища и системы обработки больших данных в министерствах, региональных ведомствах и других учреждениях.

Mail.ru Group и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края подписали меморандум о сотрудничестве. Регион проведет цифровую трансформацию государственного управления с помощью продуктов «Mail.ru для бизнеса». Сервисы упрощают коммуникацию между сотрудниками, объединяя корпоративную почту, мессенджер и инструменты совместной работы над документами в единую платформу.

«Mail.ru Group уже более 20 лет развивает собственный почтовый сервис. За это время мы накопили огромный опыт в области разработки пользовательских интерфейсов, обеспечения защиты и информационной безопасности, доступности и отказоустойчивости коммуникационных сервисов. Мы рады, что теперь наши продукты помогут развивать цифровую среду и в Алтайском крае», — сказала Анна Кашницкая, заместитель вице-президента по развитию бизнеса Mail.ru Group.

«Mail.ru Group обладает большим опытом создания и внедрения технологичных продуктов. Сервисы компании помогут трансформировать коммуникационные процессы и упростить взаимодействие региональных ведомств», — отметил Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края.