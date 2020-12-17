Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, руководителей цифровой трансформации федеральных министерств, курирующих образование, здравоохранение, транспорт, госуправление, руководителей цифровой трансформации субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти. На нем обсуждался уровень цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы.

Участникам совещания был представлен индекс цифровой зрелости регионов. Он будет формироваться, исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на ИТ и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. «К апрелю 2021 г. будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Минцифры рассчитало показатель индекса до 2030 г., и его плановые значения необходимо будет ежегодно достигать. Важным фактором в достижении будет взаимодействие руководителей цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти с коллегами из федеральных министерств и ведомств», – отметил вице-премьер.

Руководители цифровой трансформации федеральных министерств в рамках совещания рассказали об основных цифровых инструментах, которые уже применяются в курируемых отраслях. Вице-премьер отметил успехи коллег: «У нас уже сегодня выявляются лидеры среди руководителей цифровой трансформации и, соответственно, федеральных министерств и ведомств. Рейтинг цифровой трансформации, напомню, мы подготовим в начале года».

В частности, заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев доложил о таких востребованных у граждан медицинских услугах, как дистанционная запись на прием к врачу и онлайн-консультации, долю которых необходимо увеличивать во всех субъектах. Кроме этого, по его словам, сегодня уже 39 регионов переходят к практике оформления электронных медицинских карт.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что за две недели с момента активного внедрения искусственного интеллекта в работу службы 122 удалось значительно разгрузить операторов. При этом он продемонстрировал реальный пример записи на прием к врачу с использованием ИИ. По функциональности и звуковым показателям это практически не отличается от речи оператора, что позволят звонившему чувствовать помощь и поддержку в решении вопроса.

Вице-премьер поблагодарил участников совещания за представленные успешные практики и Московскую область – за опыт внедрения технологий искусственного интеллекта для службы 122, а также призвал регионы активно использовать у себя разработанные решения коллег.

«Преимущества искусственного интеллекта в работе службы 122 очевидны, цифры говорят сами за себя. Коллеги из Московской области смогли разгрузить на 30% работу операторов колл-центров. На совещании у Президента я докладывал о том, что мы будем данную практику активно масштабировать в регионах. Призываю всех ориентироваться на успешный опыт коллег. Это особенно актуально в преддверие новогодних праздников, когда, как правило, усиливается нагрузка на систему здравоохранения», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что совещания по практическому применению информационных технологий с РЦТ всех уровней будут проводиться на регулярной основе.