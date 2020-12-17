Спецпроекты

Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые установил отечественный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс в автомобильном пункте пропуска через государственную границу. Новое оборудование в модернизированном пункте пропуска «Дубки» на границе с Литвой позволит досматривать до 25 транспортных средств в час. Объект передан заказчику – ФГКУ «Росгранстрой» – для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Досмотровый комплекс повышает эффективность таможенного контроля, помогая выявлять незадекларированные и запрещенные товары. Технические возможности ИДК позволяют осуществлять осмотр без вскрытия контейнеров, тем самым ускоряя оформление товаров и транспортных средств. Время досмотра одного грузовика составляет менее двух с половиной минут. Оборудование является средством обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, дистанционно оценивает вес груза или его части.

«Дубки» – крупнейший в стране международный автомобильный пункт пропуска, здесь построено 49 полос движения. Объект отвечает самым современным технологическим требованиям, в том числе, благодаря оборудованию «Росэлектроники», которое позволит обеспечить эффективность и оперативность таможенного контроля. Мы готовы оснастить современными досмотровыми комплексами и другие пункты пропуска через государственную границу», – сказал директор по реализации специальных программ холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков.

Кроме ИДК для контроля автомобильных грузов, холдинг «Росэлектроника» производит стационарную модификацию для досмотра железнодорожных вагонов и мобильные комплексы контроля, размещенные на автотранспортном средстве. Оборудование создается входящими в «Росэлектронику» предприятиями «Скантроник системс» и НПП «Торий» при участии лаборатории электронных ускорителей МГУ.

Другие материалы рубрики

Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры

Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан

«Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг

3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию