Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений

Стратегическая сессия «Цифровая прокачка учреждений сферы физической культуры и спорта Новосибирской области» состоялась в Новосибирске 10–11 декабря 2020 г. Мероприятие организовано по инициативе Министерства спорта России совместно с организацией «Цифровая экономика», правительством Новосибирской области, министерством физической культуры и спорта и Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Итогом сессии стал выбор более 20 цифровых решений для внедрения в сферу физической культуры и спорта региона.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что Новосибирская область стала четвертым субъектом Российской Федерации, где прошли стратегические сессии с целью разработки и дальнейшего утверждения целевых моделей цифровой трансформации физической культуры и спорта, а также подготовки и утверждения стратегии цифровой трансформации физической культуры и спорта региона и плана мероприятий (дорожной карты) по ее реализации.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей организаций и учреждений Новосибирской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих российских компаний цифровой экономики, научного и экспертного сообщества, региональных спортивных федераций.

В ходе двухдневной работы сессии эксперты рассмотрели основные тенденции и направления внедрения цифровых сервисов как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский представил индекс цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта регионов России: «Новосибирская область заняла четвертое место в этом рейтинге. Это, безусловно, хорошая позиция, но понятно, что есть к чему стремиться. В регионе есть базовая автоматизация отрасли, эта система была представлена и получила хорошие отзывы, на «Проф-IT» в том числе. Для дальнейшей работы у нас есть целевая модель из 45 компонентов, есть библиотека цифровых решений, сформированная совместно с АНО «Цифровая экономика». Но самое главное, нужно работать с целями и спецификой региона, исходя из того, что именно в регионе нужно и населению, и спортивной сфере, и регуляторам, и спортивным организациям».

Как отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, «наша четвертая позиция в индексе цифровой трансформации физической культуры и спорта в стране показывает то, что мы достаточно уверенно движемся вперед, однако есть направления, где необходимо предпринимать серьезные усилия – это прежде всего цифровые сервисы для граждан. И мы работаем в этом направлении». Министр также обозначил другие приоритетные задачи на пути цифровой трансформации спортивной сферы в регионе: укрепление кадрового состава, повышение цифровой грамотности специалистов отрасли, аппаратное обеспечение, расширение спектра взаимодействия с муниципалитетами и общественными организациями, услуг для специалистов и, естественно, жителей области, а также обратил внимание на необходимость проработки базовых документов, позволяющих организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия в дистанционном формате, для чего необходима вдумчивая работа в системе спортивного права, в том числе по дополнению федерального и регионального законодательства правами и обязанностями в направлении цифровой трансформации.

Заместитель министра – начальник управления технологий цифрового государства министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь сделал акцент на том, что цифровизация спорта – это отдельное и важное направление общей цифровой трансформации региона. «У Новосибирской области сегодня есть все, чтобы стать одним из лидеров цифрового развития: мощная информационно-телекоммуникационная инфраструктура, уникальный научно-технический и кадровый потенциал. Региональные практики ежегодно становятся победителями всероссийских ИТ-конкурсов и внедряются на территории других субъектов. Поэтому цифровые проекты Новосибирской области, реализованные для решения актуальных социально-экономических задач, могут стать прототипом для разработки новых цифровых решений в спортивной сфере», – сказал замминистра.

«Хочу отметить роль и участие заместителя министра спорта России Андрея Сельского – сегодня как никогда важно вести открытый диалог с регионами, формировать и реализовывать деятельностный подход так, как это делает Андрей Константинович и его команда, если мы хотим не только быстрые победы, но и устойчивую, скоординированную и эффективную цифровую трансформацию как в отношении спорта, так и в отношении других отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. Также очень важно, когда в таких мероприятиях, как «цифровая прокачка», участвуют лично первые лица региона, а цифровая повестка находится в приоритете политики главы региона. В Новосибирске это так», – сказал Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика».

Модератором сессии 10 декабря выступил Александр Зорин; 11 декабря — Александр Меркулов, генеральный директор «Файнд спорт» — руководитель экспертной группы межведомственной рабочей группы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, и Светлана Лукина, руководитель проектов департамента развития организации «Цифровая экономика».