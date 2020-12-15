Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры

В мобильном приложении госуслуг Югры появилась нейронная сеть Vika – универсальный помощник, который консультирует по вопросам получения госуслуг в электронном виде и различных сервисов, значительно упрощающих жизнь гражданам. Сервис реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для удобства использования нейронной сети Vika департаментом информационных технологий и цифрового развития округа настроена её интеграция с мобильным приложением. Теперь виджет нейросети будет отображаться в мобильном приложении отдельным сервисом. Для того, чтобы Vika появилась в мобильном приложении «Госуслуги Югры», необходимо его обновить в App Store или Google Play.

Сегодня в нейронной сети реализовано более 10 сервисов по различным направлениям. Vika может подсказать о стоимости топлива по всему региону: достаточно лишь выбрать город и цены со всех заправочных станций появятся на экране гаджета. Будущим молодожёнам она подскажет, как подать заявление в ЗАГС.

Также в нейронной сети реализован специальный сервис, который помогает югорчанам подобрать меры социальной поддержки. Аналогичный сервис реализован и для предпринимателей региона. С помощью нейронной сети можно найти медицинский участок по месту жительства, спортивную секцию и проверить статус заявления в МФЦ.

Зимой наиболее актуальный сервис – «актировки». При выборе города Vika показывает температуру на 6.00 ч и 11.30 ч. по местному времени и информацию, объявлен ли актированный день.

В нейросети реализован сервис информирования по рождению ребенка. С его помощью можно узнать перечень документов, которые нужно оформить на малыша, а также список всех социальных выплат на ребенка.

Воспользоваться сервисами нейросети Vika можно на любом сайте муниципальных администраций и медицинских учреждений. Также виджет нейронной сети размещён на официальных сайтах органов власти и учреждений округа.