У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение

Наиболее востребованные сервисы и услуги теперь доступны в официальном мобильном приложении инвестиционного портала Москвы. С его помощью пользователи могут направить обращение, получить информацию о городском имуществе, прочитать профильные новости и узнать статус своих заявок в личном кабинете.

«Предприниматели смогут подбирать площадки для бизнеса и запрашивать одобрение льготных займов, направлять заявки на сопровождение проектов и присвоение различных статусов, дающих право на городские налоговые льготы и преференции», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что полностью завершить работу над мобильным приложением планируется к середине 2021 года.

«Одно из ключевых преимуществ экосистемного подхода к цифровизации состоит в том, что все необходимые услуги и сервисы пользователи могут получить с любого устройства и из любой точки мира. Мобильные приложения расширяют возможности для доступа к городским цифровым ресурсам. В официальном приложении Инвестпортала предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества, направить обращение в органы власти или узнать актуальные деловые новости», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Планируется, что в ближайшие месяцы в приложении станет доступна инвестиционная карта и другие сервисы инвестпортала.

По словам, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, столичный Инвестиционный портал считается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для бизнеса.

«За шесть лет Инвестпортал посетили более 11 миллионов человек. Весной в период временных ограничений и самоизоляции онлайн-сервисами портала воспользовались более 20 тысяч раз. Сохранился интерес к городской недвижимости, представленной на сайте, например, предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений. Развитие мобильных сервисов позволяет создать в Москве комфортную бизнес-среду», – уточнил руководитель ведомства.

Сейчас мобильное приложение инвестиционного портала включает четыре основных раздела – «Главное», «Пресс-центр», «Имущество от города» и Московский инвестор». Ознакомиться с этими разделами могут даже незарегистрированные пользователи, однако реализованные в приложении сервисы доступны пользователям только после авторизации. Для входа можно использовать данные учетной записи инвестпортала. Если у пользователя ее нет, он может пройти процедуру регистрации непосредственно в мобильном приложении.

В блоке «Главное» собрана информация из всех разделов: пользователи могут почитать здесь последние тематические новости, сообщить о проблеме, просмотреть новые и востребованные городские объекты, перейти на полную версию портала. В разделе «Пресс-центр» информация представлена шире и посвящена не только новостям мира инвестиций. С помощью предустановленных фильтров можно настроить интересующие даты публикаций, их тип и отрасль. Предусмотрена возможность выбора конкретных проектов и даже персон, по которым пользователь хочет получать статьи, интервью или заметки.

В разделе «Имущество от города» для оперативного поиска с помощью фильтров достаточно отметить тип объекта и вид торгов, установить ценовой диапазон, желаемую площадь здания и участка, и система выдаст наиболее подходящие варианты. Кроме того, есть возможность выдачи объектов по их расположению в округе, районе и близости к метро. Для удобства работы с информацией объекты можно сортировать по дате публикации, популярности, цене и другим параметрам. Понравившиеся предложения рекомендуется помечать флажком, и они попадут в подраздел «Избранные торги» в личном кабинете.

Также в приложении доступен и запущенный недавно сервис «Московский инвестор», созданный для оперативного решения вопросов, возникающих при ведении инвестиционной деятельности. Прием сообщений идет по пяти основным категориям – «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Промышленность» «Локализация на территории ОЭЗ» и «Налогообложение». Каждая из них делится на тематики, а потом на проблематики. Такой подробный классификатор поможет инвесторам систематизировать и быстро описать свой вопрос. После отправки сообщение поступает сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны. В случае необходимости в мобильном приложении можно прикрепить к сообщению фото или документ.

Официальное мобильное приложение доступно в магазинах App Store и Google Play.

В этом году значимые доработки произошли и на самом инвестиционном портале города Москвы. Для удобства пользователей запущен новый раздел «Инвестиционный налоговый вычет», добавлена форма подачи заявок на получение гранта, расширен функционал онлайн-подбора промышленных площадок, в качестве «одного окна» для взаимодействия с Правительством Москвы появился сервис «Московский инвестор».