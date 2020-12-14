Спецпроекты

Москвичи получили первые уведомления о результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Жителям столицы, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, направлены первые уведомления о результатах его работы. В них представлена информация о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер — более 200 руб.», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Благотворительный сервис запустили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru в середине октября 2020 г. Воспользоваться им можно на странице «Мои платежи», выбрав в блоке «Благотворительность» программу фонда и сумму перевода. Среди партнеров сервиса — фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным.

Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для благотворителей разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте «Душевная Москва».

Правительство Москвы на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 г. общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 млн руб. Из них 67,6 млн руб. было выделено в рамках конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Другие материалы рубрики

Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

В России готовится система повального контроля цен на основные продукты

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов

Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов

Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию

Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Техноблог

Как заставить смартфон звучать громче, не используя настройки?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы