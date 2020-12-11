Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг

ИТ в банках ИТ в госсекторе

Жители столицы получили возможность оплачивать стоимость годового резидентного парковочного разрешения непосредственно при обращении в один из офисов «Мои документы» в Москве. Теперь для этого не надо получать квитанцию и обращаться с ней в отделение банка. Новая услуга доступна во всех действующих на территории города центрах госуслуг.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие также могут произвести необходимый платеж при помощи POS-терминала Сбербанка сразу при оформлении парковочного разрешения у специалиста центра госуслуг. Это делает получение необходимой услуги еще более оперативным и комфортным».

Ранее, в декабре 2019 г., Московский банк Сбербанка реализовал возможность безналичной оплаты государственных услуг и ряда платежей во всех столичных центрах «Мои документы». Посетители центров сразу во время приема могут оплачивать госпошлину. Для этого им больше не нужно покидать специалиста или разбираться в платежных квитанциях и реквизитах, достаточно приложить банковскую карту или мобильный телефон с приложением к POS-терминалу, расположенному в окне обслуживания.

Ольга Фефелова, директор центров госуслуг города Москвы, сказала: «Мы постоянно развиваем инфраструктуру наших центров. Это позволяет сделать процесс получения государственных услуг и необходимых документов для посетителей комфортным, простым и приятным. За прошедший год через POS-терминалы банка москвичи совершили в офисах центров госуслуг более 1 млн безналичных платежей, в том числе в адрес столичных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, Мосгорбти, Росимущества и МВД России. Использование безналичного сервиса оплаты исключает физическое взаимодействие с деньгами и минимизирует риск распространения вирусов. Это в наше время особенно важно».

Другие материалы рубрики

Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ

«Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro

Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон

Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю

Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»

В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Самые необычные системы передачи звука в наушниках

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Комплекс подводной связи IVA S/W
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы