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«Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех поставит системы для мониторинга состояния водителей «Антисон» компании «Полюс Логистика» (входит в группу «Полюс» - лидера российской золотодобычи). Разработка на основе компьютерного зрения предупреждает засыпание за рулем и позволяет повысить безопасность транспортных перевозок.

В соответствии с условиями контракта заказчику будут переданы 15 модулей «Антисон», проведена установка оборудования и обеспечено его сервисное обслуживание.

«Антисон» является одним из элементов интеллектуальной видеосистемы, разработанной НПО «Импульс» (входит в «Росэлектронику»). Прибор устанавливается в кабине транспортного средства и автоматически идентифицирует лицо водителя при запуске двигателя. По мимике, движению глаз и поворотам головы устройство фиксирует, что водитель засыпает или отвлекается от дороги, и включает звуковой и световой сигналы. Информация о действиях и состоянии водителя также передается в центр мониторинга.

«Контракт на поставку модулей «Антисон» был заключен по итогам успешного тестирования системы заказчиком на своих транспортных средствах. Решение показало свою эффективность и получило положительные отзывы от специалистов. Для организации комплексной системы транспортной безопасности оборудование может быть интегрировано в единую интеллектуальную видеосистему с функцией видеоаналитики. Она собирает данные из нескольких источников для правильного планирования логистики, а также информирует диспетчерский центр о чрезвычайных происшествиях», - отметил начальник управления по развитию гражданской продукции НПО «Импульс» Алексей Новиков.

Интеллектуальная видеосистема комплектуется в зависимости от потребностей заказчика. Система способна осуществлять автоматизированный контроль действий водителя, идентифицировать автомобильные номера транспортных средств, проезжающих рядом, распознавать лица пассажиров. Помимо этого, разработчики планируют внедрить новую опцию – «оставленные предметы». Системой уже оснащены 1 400 автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» в Санкт-Петербурге.

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