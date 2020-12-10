Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис

Новое подразделение российского ИТ-вуза «Университет Иннополис» займётся научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектроники.

Развитие Института искусственного интеллекта предполагает создание международного консорциума, в который войдут крупнейшие российские и иностранные компании.

Университет Иннополис с 2014 года ведёт разработки с использованием технологий искусственного интеллекта для промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики, медицины, лесного и сельского хозяйства. В 2019 году все проекты в области ИИ были объединены в рамках единого центра. С сегодняшнего дня центр и профильные лаборатории будут вести научно-исследовательскую работу и прикладные разработки в рамках института искусственного интеллекта.

Объединение существующего центра и лабораторий в новый институт искусственного интеллекта инициировано поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. На прошедшем 3 декабря наблюдательном совете Университета Иннополис, возглавляемом вице-премьером, он поручил руководству российского ИТ-вуза развивать образовательные программы по искусственному интеллекту, а масштабную проектную деятельность чётко синхронизировать с показателями национальных целей.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, сказал: «Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, обозначенных Президентом. Процесс внедрения цифровых инструментов активно идет в масштабах страны, а искусственный интеллект сегодня — крайне перспективное направление. Безусловно, существует серьезный запрос на высококвалифицированные кадры. И совсем недавно Президент поручил внедрить курсы по искусственному интеллекту в образовательные программы. Создание института по искусственному интеллекту, а также развитие обучающих программ на базе высшей школы в регионах страны позволит удовлетворить этот спрос и простимулирует процесс цифровых изменений, главная задача которых повысить уровень и качество жизни людей».

4 декабря Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта.

В августе 2020 года президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил федеральный проект «Искусственный интеллект», в котором отражены шесть поставленных президентом России в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта задач: поддержка научных исследований, создание комплексной системы правового регулирования, разработка и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, увеличение доступности аппаратного обеспечения, рост обеспеченности квалифицированными кадрами, а также повышение уровня информированности населения. Новое подразделение российского ИТ-вуза охватит пять из шести целей.

Сотрудники нового Института искусственного интеллекта Университета Иннополис работают над сервисами по геомеханическому моделированию и внутритрубной диагностике для «Газпрома», проектами с использованием ИИ для ГК «Росатом» и «Аэрофлота», алгоритмами для распознавания объектов по данным космо- и аэросъёмки для лесного и сельского хозяйства. На базе института создаётся цифровая платформа автоматической диагностики патологий по медицинским изображениям, а сервисы анализа медицинских изображений уже пилотируются в медицинских организациях Республики Татарстан и Москвы.

Научным руководителем нового института стал профессор, глава Лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Адил Хан, работающий над алгоритмами для человекоориентированных устройств и систем распознавания изображений.

Институт займётся созданием и развитием образовательных программ по искусственному интеллекту на базе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Университета Иннополис.

Профессор Адил Хан, научный руководитель Института искусственного интеллекта Университета Иннополис, сказал: «Мы будем проводить прорывные исследования и искать решения существующих научных проблем, чтобы стать лидирующим центром мирового уровня. Это необходимо для любой научно-исследовательской команды, а особенно для тех, кто работает в такой динамично развивающейся области как искусственный интеллект. Институт продолжит проведение научных исследований в области машинного обучения, используя наработанный опыт».

«Команда продолжит исследование по созданию новых методов машинного обучения на основе перевода на новые домены (domain adaptation), продолжит поиск решения для проблемы использования обучающих выборок малого объема. Продолжатся исследования в области применения ИИ в здравоохранении в части автоматизации диагностики по медицинским изображениям и другим клиническим данным — AI4Medicine. Новым направлением станет применение технологий искусственного интеллекта для создания новых материалов — AI4Materials. Мы уже начали исследования по созданию физических моделей двумерных материалов и гетероструктур на основе методов машинного обучения. Планируется проведение исследований с целью развития дизайн-центра микроэлектроники, в том числе для применения в технологиях дополненной и виртуальной реальности — AI4Electronics. Также важным для нас направлением станет AI4Developers. Институт снизит для разработчиков барьер входа на рынок искусственного интеллекта: для этого команда разрабатывает инструменты для сообщества датасайнтистов и отраслевые библиотеки», — пояснил руководитель Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев.

Для разработчиков и ИТ-специалистов будут созданы курсы повышения квалификации в области data science, для индустрии — программы допобразования: ИИ для применения в промышленности, финансах, здравоохранении и других областях.

Искандер Бариев, проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис: «Стратегической целью Института искусственного интеллекта является создание центра компетенций в области ИИ мирового уровня. Мы планируем сохранить баланс между реализацией проектов для нужд бизнеса и государства, образованием и созданием новых технологий благодаря проводимым научным исследованиям. Отраслевые проекты будут синхронизированы с достижением показателей национального проекта "Цифровая экономика" и федерального проекта "Искусственный интеллект"».