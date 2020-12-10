Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Москвы будет модернизирована

По заказу ГКУ г. Москвы «Информационный город» будут выполнены работы по развитию информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» г. Москвы.

Функциональным заказчиком работ выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Исполнителем масштабных работ станет компания «Иннобалт», входящая в группу компаний «Эттон».

АИС «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» создана в рамках реализации реформы по обращению с отходами для автоматизации деятельности регионального оператора, департамента жилищно-коммунального хозяйства, иных органов и организаций, участвующих в процессах обращения с отходами на территории Москвы.

Модернизация информационной системы позволит повысить экономическую и технологическую эффективность сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов на территории Москвы. Более того, ожидается повышение качества управленческих решений, принимаемых органами власти Москвы, благодаря развитию системы анализа данных, получения отчетности, обеспечения информированности для принятия управленческих решений на основе оценки их последствий.

Таким образом, предстоит создать систему учета и отображения на картах сведений о местах накопления отходов и организациях, осуществляющих обращение с отходами, автоматизировать деятельность структурных подразделений регоператора, обеспечить использование регулярно актуализируемых городских и федеральных справочников и классификаторов, реализовать интеграцию с городскими информационными системами для прозрачного межведомственного взаимодействия, обеспечить учет отходообразователей во взаимосвязи с источниками образования отходов. На выполнение работ отведено более 7 месяцев.

Пользователями модернизированной системы станет широкий круг лиц, вовлеченных в процесс обращения с отходами, среди которых уполномоченные представители органов исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, региональный оператор и непосредственные потребители услуг.