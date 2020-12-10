Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор»

Программа «Московский акселератор», созданная по инициативе Агентства инноваций города Москвы и Фонда «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, отметила год со дня основания и подвела итоги работы.

Проект направлен на масштабирование инновационных решений в различных отраслях экономики. Акселерационная программа объединила на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и правительства города для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний.

Результаты работы программы за год обсудили на мероприятии в честь работы программы. На площадке Start Hub собрались лучшие выпускники и партнеры программы, а также представители столичных департаментов.

«Выпускники программы «Московский акселератор» – более 100 технологических компаний, нашли инвесторов среди ключевых игроков российского бизнеса. Стартапы уже сейчас готовы поделиться историями успеха и масштабироваться на международные рынки. В отличие от аналогичных программ, за первый год работы мы запустили 7 треков, тогда как другие акселераторы в среднем запускали в первый год 3,4 трека. Это показывает эффективность трехстороннего взаимодействия городской экосистемы стартапов, Правительства Москвы и бизнес-сообщества. Планируем и дальше способствовать развитию инвестиционного климата и открыты к новым совместным проектам», – сказала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций города Москвы.

По итогам первого трека «Цифровые сервисы», который завершился весной, выпускники смогли реализовать 33 пилотных проекта и получить поддержку от ключевых цифровых компаний. Среди них стартап, с помощью которого теперь X5 Retail Group и Владивосточный торговый порт эффективно планируют грузовое пространство. Общая сумма привлеченных инвестиций трека составила 50 миллионов рублей.

Трек Biomedtech помог 30 стартапам, специализирующимся на биометрических технологиях, получить финансовую поддержку и заключить контракты с профильными компаниями. Например, один из выпускников создал систему поддержки принятия решений для оптимизации режима дозирования лекарственных средств. Другой участник помог крупным компаниям контролировать состояние здоровья сотрудников благодаря датчикам, установленным на предприятии. Выпускники трека смогли собрать 92 миллиона рублей.

Трек FinTech, партнерами которого стали Ассоциация ФинТех и семь крупнейших банков (Газпромбанк, «Кредит Европа банк», Банк «Открытие», «Почта Банк», Совкомбанк, Промсвязьбанк, СКБ-банк), подведет итоги набора 17 декабря 2020 года в рамках Demo day. Участниками программы «Московский акселератор» стало с 32 финтех-стартапа.

В рамках трека было проведено 512 встреч с менторами, 237 консультаций с отраслевыми экспертами, 106 встреч с банками-партнерами, 8 онлайн-воркшопов, 5 мастер майндов.

«Проект помог нам быстро запустить несколько важных пилотов, а экспертиза, которую мы получили от менторов и трекеров, послужит акселерационной силой для нас в будущем», – сказал Таганов Артем, основатель HintEd.

«Трек Fintech стал для нас достаточно эффективной площадкой для поиска актуальных цифровых решений, необходимых для расширения наших возможностей в будущем. В рамках программы стартапы получили дополнительные практические навыки, что поможет им скорректировать свою стратегию под запросы рынка. Мы были рады принять участие в формировании зрелого стартап-сообщества, которое готово к крупным проектам. После успешной апробации лучших инновационных решений участников трека мы получим возможность увеличить конкурентоспособность наших продуктов», – сказал Александр Орлов, вице-президент банка «Открытие».

Трек MarTech, посвященный инновациям в сфере маркетинга и рекламной индустрии, продолжает работу. Совместно с «Мегафоном» кураторы программы отобрали 383 проекта по пяти разным направлениям. Результаты будут известны 25 декабря.

«Московский акселератор» продолжает принимать заявки на участие в треке BuildTech до 28 декабря. Трек направлен на поддержку стартапов в строительной отрасли. 4 декабря стартовала совместная программа Московского акселератора с Национальной инжиниринговой корпорацией - трек EngineeringTech. Подать заявку на участие можно до 7 февраля на сайте программы.