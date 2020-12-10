9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

Более 9,7 тысячи столичных организаций уже воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), запущенной весной 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За семь месяцев с момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тысячи компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается», — сказала Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что город субсидирует шесть процентов ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до восьми процентов — по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки составляет от трех до семи процентов.

«Субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП входит в утвержденный Правительством Москвы пакет мер поддержки городской экономики. К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тысячам столичных компаний», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самый крупный оператор программы льготного кредитования — Сбербанк. Благодаря сотрудничеству кредитной организации и Правительства Москвы своевременную финансовую поддержку на сумму более 54 миллиардов рублей в период пандемии уже получили свыше восьми тысяч предпринимателей. Сейчас в работе находятся еще около двух тысяч заявок на предоставление льготных кредитов на сумму больше 13 миллиардов рублей.

«По информации банков, программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг», — уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Около половины всех получателей льготных кредитов в Сбербанке приходится на компании в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств и мотоциклов. Кроме того, предложение пользуется популярностью у предприятий в области обрабатывающих производств, науки, ветеринарных, рекламных, юридических услуг и инженерно-проектировочных работ. В число клиентов банка входят и организации общественного питания.

Кредитная организация также подписала с Департаментом предпринимательства и инновационного развития дополнительное соглашение об отсрочке платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов на сумму от пяти миллионов рублей.

Еще около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства оформили льготный кредит или снизили ставку в рамках действующих договоров в «Совкомбанке». Общая сумма выданных займов составила 8,4 миллиарда рублей. Большинство получателей кредитов в рамках столичной программы представляют сектор ретейла. Кроме того, программа популярна среди компаний, ведущих бизнес в сферах производства товаров и недвижимости.

В свою очередь банк «Открытие» предоставил займы на сумму около 4,5 миллиарда рублей. Их получили порядка 70 малых и средних предприятий Москвы. Так, логистическая компания «Олтим-Центр» получила стабилизационный кредит в размере 35 миллионов рублей. Восемь процентов ставки за нее возместит город. Благодаря поддержке компании удалось в период пандемии и роста стоимости горюче-смазочных материалов сохранить цены на свои услуги действующим клиентам и предоставить скидки новым партнерам. Это позволило нарастить клиентскую базу и тем самым увеличить операционную выручку.

Городская программа кредитования бизнеса также оказалась востребованной у клиентов банка, занятых в сфере аренды и управления недвижимостью, оптовой торговли и рекламы.

Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года. Узнать подробнее об условиях предоставления кредитов и оставить заявку на получение денежных средств можно в любом из банков — участников программы.

В нее вошли 11 ведущих кредитных организаций столицы. Кроме Сбербанка, Совкомбанка и Банка «Финансовая корпорация Открытие», партнерами Правительства Москвы по предоставлению льготных займов для бизнеса являются Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», Росбанк, Банк «Зенит» и Банк «Интеза».