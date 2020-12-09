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Спецпроекты

В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Московский инновационный кластер, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития, запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта».

«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию (investor deck) и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.

Каждому предпринимателю Московский инновационный кластер предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки.

«Особенно это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок.

Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 миллионов рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы. Важное требование — у проекта должно быть софинансирование от внешнего инвестора, размер которого зависит от запрашиваемой суммы.

«Для продвижения стартапа участникам кластера не нужно обращаться в маркетинговые агентства или нанимать специалиста в штат. Для сокращения организационных и временных затрат все этапы по созданию инвестиционной упаковки на ИТ-платформе полностью автоматизированы. Чтобы подать заявку на упаковку, достаточно заполнить специальную форму, а узнать подробную информацию о работе сервиса можно в пошаговой инструкции», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.



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