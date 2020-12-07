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В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Филиал «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ) совместно с филиалами «Россети ФСК ЕЭС» («ФСК ЕЭС») МЭС Центра и Московское ПМЭС успешно провели комплексные испытания и приступили к дистанционному управлению оборудованием ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково из диспетчерского центра Московского РДУ.

Московское РДУ приступило к выполнению функций дистанционного управлению коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ на ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково с использованием автоматизированных программ переключений (АПП). Внедрение дистанционного управления с использованием АПП позволит существенно сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением оперативным персоналом электросетевых компаний по устным командам диспетчерского персонала.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность операций при переключениях, которая обеспечивает выполнение переключений. Она отправляет команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта и контролирует их успешное исполнение, получая информацию о состоянии оборудования и выполненных операциях.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково повысит надежность функционирования и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы г. Москвы и Московской области за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проектов специалисты Московского РДУ и Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Центра совместно с Московским ПМЭС и МЭС Центра обеспечили подготовку и согласование технических заданий на проектирование, рассмотрение и согласование проектной документации, включающей технические решения по созданию автоматизированных систем дистанционного управления оборудованием, а также разработку программ комплексных испытаний этих систем.

При подготовке к дистанционному управлению оборудованием ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково специалисты «СО ЕЭС» и «Россети ФСК ЕЭС» определили объем функций дистанционного управления из Московского РДУ, провели необходимую настройку АСУ ТП подстанций, оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре, протестировали системы сбора и передачи телеметрической информации. Специалисты Московского РДУ и Московского ПМЭС совместно разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанций, на основе которых были подготовлены АПП и типовые бланки переключений. Также была пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, проведены комплексные испытания.

В ходе совместных комплексных испытаний дистанционного управления проверялись каналы связи, качество поступающей в Московское РДУ телеметрической информации, выполнение функций захвата и освобождения ключа дистанционного управления, функций дистанционного управления выключателями, разъединителями и заземляющими разъединителями ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково, а также блокировок исполнения ошибочных команд.

Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность всех технологических систем и каналов связи к осуществлению дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково.

В рамках итоговой проверки готовности Московского РДУ и ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково к началу выполнения функций дистанционного управления проведена контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима работы Московской энергосистемы с использованием дистанционного управления. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Московского РДУ и оперативный персонал ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково. По итогам проведенных проверки и тренировки совместная комиссия, состоящая из специалистов Системного оператора и «Россети ФСК ЕЭС», приняла решение о готовности диспетчерского персонала Московского РДУ к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Союз и ПС 220 кВ Сколково.

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