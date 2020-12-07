Модернизированная система мониторинга здоровья обезопасит сотрудников РЖД в период пандемии

Модернизация технологии предрейсового осмотра «АСПО» сделала возможным применение для анализа функционального состояния работников локомотивных бригад двух новых индексов RPI и IPI – интегральных показателей, вычисляющих предикторы опасных состояний человека. RPI (Risk Prediction Index) позволит более точно определить машинистов, входящих в группу риска возникновения сердечно-сосудистых событий. Индекс с чувствительностью более 80% предупреждает о высоком риске возникновения сердечно-сосудистых событий (инфаркта, инсульта, сердечного приступа и других опасных состояний) работников «РЖД» перед выходом на смену.

Индекс IPI основан на исследовании нарушений функционального состояния при ОРВИ и поможет улучшить выявляемость заболевания до проявления явных симптомов. Оба индекса вычисляются системой в режиме реального времени и предупреждают фельдшера при принятии решения о допуске работников на линию.

Измерительные комплексы системы «АСПО» (КАПД-02-СТ) анализируют более 40 параметров психофизиологического состояния обследуемого и помогают медицинским работникам «РЖД» вынести обоснованное решение о допуске или недопуске сотрудника к работе.

Система «АСПО» успешно работает в «РЖД» с 2002 года и постоянно совершенствуется для своих пользователей – поставка 2020 года это уже четвертое поколение терминалов системы. Благодаря постоянному обновлению алгоритмов обмена данными, оборудования и программного обеспечения, отказоустойчивость системы (т.е. гарантированность сбора и передачи данных от терминала к медицинскому работнику при любом состоянии каналов связи) теперь находится на уровне высоких мировых стандартов.

Ещё одним преимуществом «АСПО-С» является снижение контакта между участниками процедуры предрейсового осмотра. В первую очередь, речь идет о сокращении взаимодействия фельдшера и испытуемого за счет возможности удаленного принятия решения. Во-вторых, компактность измерительных терминалов позволяет разместить их таким образом, чтобы соблюдать социальную дистанцию между работниками при проведении автоматизированных обследований, что позволит значительно снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, модернизированная версия системы сокращает время осмотра на выпуск бригад в среднем в 1,5-2 раза, за счет добавления терминалов самотестирования и возможности испытуемым самостоятельно проводить измерения на терминале, при полноценном контроле процесса измерений со стороны медицинского работника.

Модернизация автоматизированной системы предрейсового осмотра «АСПО» на всех железных дорогах России запланирована на 3 года - с 2019 по 2021 гг. Программа модернизации 2019 г. выполнена в запланированном объеме Красноярской, Восточно-Сибирской, Северной, Южно-Уральской и Калининградской железных дорогах. На данный момент завершена отгрузка оборудования еще для 5 железных дорог, модернизация которых запланирована на 2020 год - Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской, Московской и Октябрьской. На трех из них (Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской) работы по модернизации «АСПО» уже завершены. На двух остальных пусконаладочные работы завершатся до конца 2020 года.

«Мы постоянно совершенствуем наш продукт. Когда-то мы начинали с простой автоматизации процесса осмотра при помощи тонометрии – по этому пути сейчас идут многие компании, продающие автоматизированные системы. Но наш многолетний опыт работы с крупнейшими транспортными компаниями подтверждает, что реального снижения аварий и трудопотерь можно добиться только изменив подход к проведению предрейсовых осмотров, а именно используя специализированное оборудование и методики для анализа психофизиологического состояния человека, что и реализовано сейчас в системе «АСПО». Так и в 2020 году мы адаптировали нашу систему под актуальные запросы рынка – автоматизированные медосмотры с возможностью удаленного принятия решения помогут не только повысить безопасность сотрудников в период пандемии, но и снизить риск возникновения опасных состояний работников локомотивных бригад во время работы за счёт высокоточного анализа показателей здоровья. По статистике, человеческий фактор является причиной более 90% аварий, поэтому тщательный мониторинг функционального состояния работников локомотивной бригады при помощи «АСПО» позволит выявить проблему заранее и сохранить жизни не только машинистам, но и множеству людей, пользующихся железнодорожным транспортом. Пандемия коронавируса показала значимость телемедицинских технологий, однако они не должны уступать в качестве очному контролю. Модернизированная система «АСПО» является хорошим примером тому, как будут проводиться медосмотры в ближайшее время, когда контакт с фельдшером возможно будет снизить до минимума без ущерба результату мониторинга состояния человека» - сказал Максим Рюхин, исполнительный директор компании «Системные технологии».