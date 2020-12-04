Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг

Московское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» вошло в VI Национальный рейтинг технопарков. Эксперты оценили практики управления, эффективность и вклад организации в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

Технопарк «Полюс» создан в 2016 г. на базе одноименного научно-исследовательского института им. М. Ф. Стельмаха, входящего в состав холдинга «Швабе». Его резиденты специализируются на лазерных технологиях, оптике и фотонике, разработке программного обеспечения и ИТ-решений, биомедицине и других наукоемких отраслях. В инфраструктуру технопарка входят лаборатории, инжиниринговый и инновационно-технологический центры.

Эксперты рейтинга оценили организацию НИИ «Полюс» по инновационной активности и экономической деятельности ее резидентов, эффективности управляющей компании, инвестиционной привлекательности, информационной открытости и общему вкладу в устойчивое развитие.

По итогам расчета технопарк «Полюс» вошел в III группу: «Умеренно высокий уровень эффективности функционирования технопарка». Так, в 2019 г. общая выручка его резидентов превысила 4 млрд руб., а объем экспорта увеличился с 200 млн руб. до 370 млн руб. Выросло и число рабочих мест относительно 2018 г. – с 847 до 930.

«Современный, отвечающий актуальным научным и техническим запросам технопарк – это место силы, точка притяжения лучших отраслевых специалистов. Работа с ними для нас остается возможностью вносить дополнительный вклад в развитие отечественной промышленности. В числе наших резидентов – успешные компании с международным именем, и мы гордимся, что их развитие происходило в этих стенах», – сказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Одним из резидентов технопарка «Полюс» является компания Joymechanix – производитель оборудования для кино и телевидения. Разработанные ее специалистами системы движения камеры на тросах используются российскими и зарубежными студиями для съемок фильмов, телепередач и рекламных роликов. С их помощью, например, осуществляли запись спортивных фрагментов для фильма 2017 г. «Движение вверх».

Ежегодный обзор «Технопарки России» подготовлен коллективом ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Министерства экономического развития России и Минпромторга России.