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«Швабе» обеспечил больницы лабораторным оборудованием для борьбы с коронавирусом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех в лечебно-профилактические учреждения страны. Эти приборы используют для исследований на COVID-19.

Термошейкер ШТ-5 – изделие для подготовки биологических проб, реагентов и реакционных смесей к аналитическому этапу. В условиях пандемии коронавируса его используют, чтобы определить наличие заболевания у человека. С этой целью, начиная с марта, было собрано и поставлено 100 приборов в клинико-диагностические лаборатории лечебно-профилактических учреждений по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Принцип работы следующий: в устройство помещаются микропробирки или микропланшеты с образцами биоматериалов, после чего запускается программа работы по одновременному или раздельному перемешиванию и термостатированию – в зависимости от методики проведения исследований. Прибор контролирует и поддерживает с высокой точностью такие параметры, как температура и скорость перемешивания. Термошейкер комплектуется термоблоками как под пробирки различного диаметра, так и под ИФА- и ПЦР-планшеты.

Разработка имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора и применяется в клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораториях.

«Холдинг “Швабе” продолжает обеспечивать российские учреждения здравоохранения оборудованием, необходимым для диагностики и сдерживания коронавируса. Ученые и врачи сегодня прилагают максимум усилий в ответственном деле спасения пациентов. Наша задача – оказать им поддержку через производство и поставку современных технических решений», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Разработчики термошейкера – специалисты Московского завода «САПФИР» Холдинга «Швабе». Серийное производство изделия началось в 2020 году. По своим функциональным характеристикам прибор стал первым в России.

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