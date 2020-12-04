Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения

Телеком Беспроводная связь ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о запуске производства мобильных радиолокаторов «Миасс» для аэродромов малой и региональной авиации. Испытания опытного образца планируется начать во II квартале 2021 г.

Проект реализуется челябинским радиозаводом «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») совместно с Фондом развития промышленности, выделившим заем в размере 320 млн руб. в рамках программы «Конверсия».

Ключевая особенность нового радиолокационного комплекса – режим адресного обмена информацией с конкретным самолетом, что облегчает управление воздушным движением и снижает вероятность ошибок при передаче данных.

«Миасс» способен круглосуточно и без присутствия обслуживающего персонала передавать диспетчеру информацию о координатах воздушных судов по первичному каналу в радиусе не менее 100 километров и по вторичному – в радиусе не менее 300 километров.

Также важным преимуществом комплекса являются небольшие габариты и сниженная масса, что упрощает процесс его транспортировки, требует малых объемов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на месте установки.

«Инвестиции ФРП позволяют оперативно развернуть серийное производство радиолокаторов и вывести на рынок новый продукт, который существенно повысит безопасность воздушного сообщения и будет способствовать расширению географии региональных перевозок. Также в рамках проекта планируется модернизировать производственную инфраструктуру предприятия, в том числе – измерительное и испытательное оборудование. Это создаст хороший технологический задел для развития линейки продукции предприятия и создания новой техники с еще более высокими характеристиками», — сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Другие материалы рубрики

Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро

Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

Как государства будут тратить миллиарды на интернет вещей

Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы

В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор Zoom

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Техноблог

Можно ли использовать смартфон с разбитым дисплеем?

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Комплекс подводной связи IVA S/W
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать