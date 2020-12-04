«Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о запуске производства мобильных радиолокаторов «Миасс» для аэродромов малой и региональной авиации. Испытания опытного образца планируется начать во II квартале 2021 г.

Проект реализуется челябинским радиозаводом «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») совместно с Фондом развития промышленности, выделившим заем в размере 320 млн руб. в рамках программы «Конверсия».

Ключевая особенность нового радиолокационного комплекса – режим адресного обмена информацией с конкретным самолетом, что облегчает управление воздушным движением и снижает вероятность ошибок при передаче данных.

«Миасс» способен круглосуточно и без присутствия обслуживающего персонала передавать диспетчеру информацию о координатах воздушных судов по первичному каналу в радиусе не менее 100 километров и по вторичному – в радиусе не менее 300 километров.

Также важным преимуществом комплекса являются небольшие габариты и сниженная масса, что упрощает процесс его транспортировки, требует малых объемов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на месте установки.

«Инвестиции ФРП позволяют оперативно развернуть серийное производство радиолокаторов и вывести на рынок новый продукт, который существенно повысит безопасность воздушного сообщения и будет способствовать расширению географии региональных перевозок. Также в рамках проекта планируется модернизировать производственную инфраструктуру предприятия, в том числе – измерительное и испытательное оборудование. Это создаст хороший технологический задел для развития линейки продукции предприятия и создания новой техники с еще более высокими характеристиками», — сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.