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Спецпроекты

Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Проект «Формирование и внедрение стандарта деятельности Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» вышел на первое место в национальном конкурсе профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития GPM RUSSIA AWARDS 2020, лидировал в номинации «Проекты в государственном секторе».

Организатором конкурса является ассоциация менеджеров проектов «Проектный альянс», стратегическим партнёром – международная организация Green Project Management, являющаяся инициатором устойчивого управления проектами. В конкурсе участвуют проекты, реализуемые на территории Российской Федерации и стран СНГ. Победа проекта ЯНАО в конкурсе является показателем высокого уровня работы Централизованной бухгалтерии органов государственной власти региона в части организации проектного управления.

В августе текущего года этот проект был признан экспертами Green Project Management соответствующим международным стандартам устойчивого развития GPM-A.

Целью проекта по централизации учётных функций в органах государственной власти и казённых учреждениях является формирование самоподдерживающей системы ведения бухгалтерского и бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности на базе ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа».

Проект успешно реализуется с 2018 года. В рамках Единой системы управления бюджетным процессом Ямало-Ненецкого автономного округа подсистема бухгалтерского учета и отчетности для обеспечения ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности на основе web-технологий («тонкий» клиент). Основой для неё стала АС «Смета» – разработка НПО «Криста».

Критерии успеха проекта: стандартизация и выстраивание не менее 10 бизнес-процессов, принятие правил работы централизованной бухгалтерии с внутренними и внешними клиентами, повышение удовлетворённости внешних клиентов качеством работы в результате применения стандарта деятельности централизованной бухгалтерии с 50% до 75%.

В настоящее время на обслуживании в Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа находятся 20 органов государственной власти региона. До конца 2020 года планируется проект завершить. В централизованную бухгалтерию будет переведено ещё 11 органов власти ЯНАО. По завершении централизации учёта будут сокращены 54 штатных единицы государственных гражданских служащих; оптимизируются расходы на содержание штата. Экономия составит около 30,5%.

Главным результатом реализации проекта станет система с внутренними правилами, с которыми согласны все участники. Внедрение стандарта деятельности централизованной бухгалтерии позволит выработать качественный регламент, описывающий процессы и ускорить адаптацию и обучение новых сотрудников, заложит основы для дальнейшего развития централизованной бухгалтерии.

Экономия бюджетных средств составит до 20% к марту 2021 года, сокращение расходов – до 29 миллионов рублей с апреля 2022 года ежегодно. Бумажный документооборот сократится до 30% к декабрю 2021 года, а компетенции специалистов бухгалтерии будут расширены.

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