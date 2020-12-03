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Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) увеличил объем контрактации от экспорта продукции для космоса, радиолокации и систем связи в 2,5 раза, за что удостоился награды в номинации «За существенный вклад в рост экспорта» конкурса «Сделано в Петербурге».

В 2020 году странами-потребителями продукции НИИ «Феррит-Домен» стали Республика Беларусь, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Финляндия. Предприятие демонстрирует уверенный рост объемов экспортных поставок - в 2019 году контрактация от экспорта продукции предприятия выросла в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом.

Конкурс «Сделано в Петербурге» проводится ежегодно Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В ходе торжественной церемонии награды победителям вручил губернатор города Александр Беглов.

НИИ «Феррит-Домен» является ведущим предприятием по разработке и производству микроволновых материалов, ферритовых СВЧ приборов для космоса и исследований в области физики высоких энергий, а также систем связи, радиолокации и беспроводных телекоммуникационных систем.

«Наше предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции для зарубежных потребителей. Большинство работ носит эксклюзивный характер, благодаря чему иностранные компании размещают свои заказы именно у нас. В настоящее время мы ведем переговоры о сотрудничестве с Институтом плазмы КНР по разработке и поставке продукции СВЧ сверхбольшой мощности для проведения научных экспериментов, что позволит еще больше расширить присутствие предприятия на зарубежных рынках», - отметил исполнительный директор НИИ «Феррит-Домен» Максим Каваев.

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