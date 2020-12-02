«Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов

Госкорпорация «Росатом» вывела на рынок цифровой продукт СКУД «Пилот» – систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты.

«Пилот» известен международному профессиональному сообществу успешным обеспечением комплексной безопасности объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 г.

«Решения в сфере комплексной безопасности крупных объектов, которые ранее эксклюзивно применялись для задач особой категории, теперь выходят на российский рынок и становятся доступными широкому кругу потребителей», – отметила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Она подчеркнула, что система «Пилот» – это российский цифровой продукт, зарекомендовавший себя на международном уровне, что «демонстрирует серьезный потенциал «Росатома» как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением. В этом смысле «Пилот» – это пример, который задает должное понимание импортозамещения: не механическая замена иностранного отечественным, а создание собственных разработок и продуктов, конкурентных на международном рынке».

«Пилот» предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в числе которых не только спортивные объекты, но и метрополитен, аэропорты и вокзалы, крупные бизнес-центры, музеи и выставочные комплексы, парки культуры и отдыха.

Особенностью «Пилота» является возможность объединения в единую систему контроля доступа оборудования территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. В период чемпионата мира по футболу 2018 г. «Пилот» объединил 12 крупных спортивных стадионов в 11 российских городах, включая «Екатеринбург арена», «Калининград», «Фишт» (Сочи), «Мордовия арена» (Саранск), «Ростов арена», «Нижний Новгород арена», «РЖД арена» (Москва), «Самара арена», «Волгоград арена» и другие.

СКУД «Пилот» позволяет обеспечить контроль, безопасность и одновременно удобство посетителей на массовых мероприятиях и охраняемых объектах. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех популярных технологий считывания, в том числе с использованием биометрического анализа лица. Она регистрирует факты входов и выходов, ведет мониторинг заполнения объекта, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами. «Пилот» отличается высокой пропускной способностью: 450 человек в час на один турникет и может отработать более 1 млн запросов одновременно. Система соответствует российским и международным стандартам ISO/IEC 15408 в области информационной безопасности.

Важным является наличие подсистемы защиты информации от несанкционированного раскрытия, модификации или потери возможности ее использования. В случае непредвиденных ситуаций система способна работать в автономном режиме с использованием локально хранящихся «белых» и «черных» списков и с сохранением более 10 тыс. событий, дружелюбно интегрируется с противопожарными системами объекта и имеет защитный режим «Антипаника», предполагающий быстрое разблокирование в экстренных случаях всех турникетов.

СКУД «Пилот» была разработана Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) – филиалом ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В интересах потребителей НИКИРЭТ готов выполнить полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику «под ключ», включая обучение персонала заказчика, обеспечение гарантийного и сервисного обслуживания.