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«Ростелеком» предоставил комплекс цифровых сервисов для первого в России мобильного бассейна

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Цифровые сервисы «Ростелекома» обеспечили продуктивную работу первого в России мобильного бассейна. Сотрудники компании организовали оптическое подключение к месту пилотного расположения объекта в станице Кривянской Октябрьского района Ростовской области. Помимо проводного интернета и Wi-Fi национальный провайдер предоставил передвижному комплексу сервис «Мобильный доктор» с планшетным компьютером, мобильную связь для персонала, видеонаблюдение и услугу «Ростелеком. Экраны», которая таргетирует контент в зависимости от возраста и пола аудитории.

Подключенные сервисы и цифровая связь повысят качество работы персонала мобильного бассейна, обеспечат обмен информацией о состоянии здоровья учеников с централизованными базами данных и помогут ребятам лучше усваивать учебные материалы.

Проект передвижного бассейна реализован социальной организацией «Лидер» при поддержке Федерации плавания Ростовской области и Всероссийской федерации плавания. Его основная миссия – обеспечить равные условия для занятий водными видами спорта для всех школьников региона.

«Плавание – жизненно важный навык и самый медалеемкий вид спорта. Пилотный проект “Всеобуч по плаванию”, благодаря которому все ученики начальных классов учатся плавать в рамках школьной программы, развивается в Ростовской области с 2012 года. Безусловно, это выделяет наш регион среди всех субъектов Российской Федерации. Видя активную работу “Ростелекома” по развитию Ростовской области, мы не сомневались, что компания поддержит инновационный проект и станет нашим стратегическим партнером», – сказал Игорь Горин, первый вице-президент Всероссийский федерации плавания, президент Федерации плавания Ростовской области.

Передвижной бассейн обеспечен все необходимым для полноценного функционирования в качестве спортивного объекта: на территории комплекса есть душевые, кабинет врача и новейшее оборудования для мониторинга состояния здоровья юных пловцов. Проект «Мобильный всеобуч» оптимален для степных районов, где водоемов мало, а строительство стационарного бассейна экономически нецелесообразно (себестоимость мобильного проекта в 10 раз ниже).

«Комплекс действительно уникальный. Он четко демонстрирует то, как технологии улучшают нашу жизнь. Уверен, что мобильный бассейн станет началом нового этапа жизни для тысяч ребят из удаленных районов области, а кому-то, возможно, и спасет жизнь благодаря умению плавать. Отрадно, что наши старания по развитию инфраструктуры региона находят отражение в таких инициативах. Оптическое подключение объекта на выбранной локации стало возможным благодаря масштабной инвестиционной программе “Ростелекома” по строительству сетей связи в 2020 году», – сказал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала «Ростелекома».

В станице Кривянской бассейн работал с августа по ноябрь. За время тестового периода с его помощью обучение плаванию прошли 478 детей. Сейчас бассейн находится на зимовке в гараже, а в апреле будет перемещен в Неклиновский район Ростовской области. За 5 лет организаторы проекта намерены обучить более трех тысяч детей. После успешной апробации передвижные бассейны планируют запустить в серийное производство для использования и в других регионах страны.



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