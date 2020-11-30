МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии»

МТС, автономная некоммерческая организация содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (АНО ТТ), научно-производственная компания «Криптонит» и автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» (Сколтех) учредили ассоциацию организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии» (ассоциация «Открытые сетевые технологии») с целью развития в телекоммуникационной отрасли перспективных технологий на основе открытых международных стандартов.

Деятельность ассоциации будет направлена на поддержку производителей телекоммуникационного оборудования и разработчиков программного обеспечения в развитии и применении открытых стандартов и технологий, что позволит новым поставщикам выйти на рынок и повысит эффективность развития сетей операторами. Вывод на рынок телекоммуникационных решений на базе открытых стандартов обеспечит благоприятные условия для развития отечественных поставщиков и бесшовной интеграции оборудования различных производителей на сетях связи.

«Использование открытых сетевых технологий даст возможность повысить эффективность развития и эксплуатации сети с точки зрения снижения капитальных затрат, сокращения сроков внедрения новых технических решений и достижения гибкости в управлении инфраструктурой оператора. В ближайшее время мы планируем пригласить в Ассоциацию заинтересованных игроков российского рынка телекоммуникаций и далее намерены существенно расширить партнерское взаимодействие на российском и международном рынках для исследования и применения лучших мировых практик в области открытых технологий. Мы рассчитываем, что запланированные мероприятия позволят наладить эффективное взаимодействие производителей телеком-оборудования, независимых разработчиков ПО, операторов связи и заинтересованных участников ИКТ-рынка» - сказал президент ассоциации «Открытые сетевые технологии» Андрей Ушацкий.

«Перед Ассоциацией стоит задача продвижения концепции открытых стандартов и технологий на сетях связи. Для этого необходимо создавать благоприятные условия для выпуска соответствующих решений и стимулировать телеком-операторов применять их. В ближайшие годы такой подход будет крайне актуален при развертывании сетей 5G. МТС давно работает в этом направлении и активно участвует в проектах открытой и стандартизированной архитектуры. В 2019 году мы присоединились к глобальной инициативе Telecom Infra Project и приступили к реализации проекта по разработке телеком-оборудования на основе открытых стандартов Open RAN, в рамках которого в сотрудничестве со Сколтехом открыли зону 5G. У нас также создается облачная платформа с открытым исходным кодом OpenStack», - заявил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Использование аппаратных платформ со стандартной открытой архитектурой и стандартизация всех интерфейсов для оборудования сети — это один из наиболее перспективных путей создания сетевого оборудования и программного обеспечения отечественного производства в сфере телекоммуникаций. Создание Ассоциации, сфокусированной на решении данных вопросов, является значимым шагом на пути к формированию на территории Российской Федерации индустрии производства полного цикла оборудования сетей связи на основе открытых стандартов», - сообщила генеральный директор АНО ТТ, генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

«Ассоциация будет не только координировать взаимодействие игроков рынка по продвижению решений на базе открытых стандартов, но и способствовать увеличению научного и кадрового потенциала отрасли. Также планируется вести масштабную работу по развитию нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения и эксплуатации сетей связи на основе новых решений», - отметил Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей.

«Развитие открытых стандартов — это ключевое условие для создания сетей 5G на отечественном оборудовании», — сказал генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров.

Ассоциация «Открытые сетевые технологии» является некоммерческой корпоративной организацией, созданной с целью координации предпринимательской деятельности, представления и защиты интересов входящих в нее организаций. Ассоциация объединит ведущие отраслевые ассоциации, операторов сетей связи, производителей и разработчиков телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также другие заинтересованные организации, включая научно-исследовательские и образовательные институты.