Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Федеральная служба судебных приставов сообщили о запуске на Едином портале государственных и муниципальных услуг нового сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Сервис доступен для физических и юридических лиц.

«Реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП России, сократить объем бумажного документооборота. В ближайших планах — запуск платформы полномочий юридических лиц на портале госуслуг, что позволит генеральному директору в интересах компании делегировать полномочия сотруднику по подаче ходатайств судебному приставу», — отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.