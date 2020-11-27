Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО

ИТ-компания «Тензор» объявила об участии в кадровом эксперименте Минтруда. Проект предполагает, что трудовые договоры, приказы об отпусках, заявления об увольнении будут электронными, без дублирования на бумаге.

Государство разрешило участникам пилота вести любые кадровые документы в электронном виде. К эксперименту присоединились РЖД, «Мегафон», Сбербанк, Почта России, Пенсионный фонд.

Собственная разработка компании «Тензор» – сервис HR-портал СБИС, организует работу кадрового отдела: от приема на работу и электронных кадровых документов до контроля рабочего времени, расчёта зарплаты и организации удаленной работы. В компании более 6 000 сотрудников и этот практический опыт позволяет «Тензору» делится с коллегами внутри эксперимента технологическим опытом по организации безбумажного кадрового документооборота.

До 30 ноября все, кто хочет перейти на электронный кадровый ЭДО, могут принять участие в проекте Минтруда. Для этого нужно выполнить требования закона ФЗ-122 от 24.04.20 и Приказа Минтруда 240н от 14.05.20.

После прохождения регистрации участники эксперимента смогут вести электронные документы на портале «Работа в России» или в готовой системе СБИС.