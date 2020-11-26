«Рикор» представила дорожную карту развития до конца 2021 года

«Рикор» анонсировала и представила новую дорожную карту развития своих продуктов до конца 2021 г. Документ описывает среднесрочные цели холдинга. Разработчики существенно обновят основной состав выпускаемой продукции.

Ключевой этап создания новой дорожной карты длился три месяца. В процессе информационного обмена участвовала R&D-команда из всех подразделений холдинга: конструкторы, инженеры, пресейлы, маркетологи, сотрудники отдела продаж. Собирались и анализировались технические решения, данные по тендерам, потребности отечественных компаний, учитывались планы мировых ИТ-лидеров.

Развитие линейки предвосхищает потребности рынка и развитие ИТ-сферы. Так, в конце 2020 - начале 2021 года ожидается обновление серверных материнских плат «Рикор», которые поддерживают процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения. Будет освоен выпуск плат в двух форм-факторах: EATX - для массовых запросов и Proprietary - для сложных технических решений.

В настоящее время «Рикор» уже ведёт работу над следующим поколением серверных материнских плат, поддерживающих новые процессоры, выпуск которых ожидается в 2021 году.

С выходом обновленной линейки плат компания планирует также полностью обновить линейку серверных корпусов собственной разработки. На начало 2021 года запланирован выпуск корпусов 6000 серии форм-фактора 1U и 2U.

К середине года планируется запустить производство корпусов и платформ форм-фактора 3U и 4U, а также специализированных корпусов под системы хранения и TWIN-решения. Все корпуса будет отличать не только обновленный дизайн, но и поддержка задач вычислений с использованием графических ускорителей GPU и технологии NVMe.

Помимо этого, команда «Рикор» намерена наладить выпуск целого ряда серверных комплектующих собственной разработки. На очереди - выпуск сетевых карт 10G (RJ45, SFP+) и райзер-карт (начало 2021 года).

Серьезную работу ведет холдинг и над производством своей линейки серверных блоков питания. На 1-2 квартал 2021 года планируется выпуск серверных блоков питания мощностью 500ВТ, 650ВТ, 800ВТ, 1200ВТ. В настоящее время разрабатывается конструкторская документация, закупается оборудование для выпуска инженерных образцов.

«Мы поставили себе непростую задачу – разрабатывать и производить все крупноформатные комплектующие серверов. Другими словами, все, что не перевозится самолетом, все, кроме «легких» компонентов, разрабатывать и производить самим. Транспортировка кораблем и поездом занимает много времени – ждать пока блоки питания будут три месяца плыть до России – сомнительное удовольствие. Отправлять их на самолете по цене «крыла самолета» - никто не станет. Поскольку мы работаем в России и для российских компаний, то считаем правильным предлагать удобные сроки поставки и быть гибкими. По большому счету, теперь «чужим» в сервере останется только процессор, память и жесткие диски», - сказал вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.