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Результаты тестов на COVID-19 загружаются на Госуслуги

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором запустило на Едином портале госуслуг новый сервис, связанный с профилактикой COVID-19. Теперь результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на Госуслугах.

Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на Госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течении 60 минут после их получения.

«Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В настоящее время в нескольких регионах России загрузку результатов исследований на наличие вируса реализуют более 450 организаций, осуществляющих забор анализов и интегрированных с информационной платформой Роспотребнадзора. Загружено уже более 130 тыс. справок. В сутки на портал приходит порядка 15 тыс. исследований. В ближайшее время планируется подключение новых лабораторий в шести субъектах РФ и увеличение ежедневного количества исследований, передаваемых в цифровом виде до 40 тыс. Оставшиеся лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.

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