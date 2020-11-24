«ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 29% и на 2% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей. На 12% снизились объемы НМЦ по 223-ФЗ и составили 9,3 трлн рублей. Наиболее устойчивыми отраслями к колебаниям экономики в условиях пандемии стали ИТ-сектор и рынок финансовых и банковских услуг, который на конец октября показал существенный рост в коммерческом секторе по объему НМЦ – на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отчета, подготовленного Аналитическим центром «ТЭК-Торг», по итогам десяти месяцев 2020 все отрасли продемонстрировали снижение как по объемам НМЦ, так и по количеству опубликованных процедур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По 223-ФЗ количество процедур снизилось на 17% и составило 902 048 процедур, объемы НМЦ снизились на 12% - до 9,3 трлн рублей. Тем не менее по ряду отраслей в октябре зафиксирован ежемесячный прирост: в октябре состоялось более 98 тысяч процедур, что на 5% выше, чем в сентябре, общим объемом 1,1 трлн рублей (рост 26%).

В рамках 44-ФЗ по итогам 10 месяцев 2020 года количество процедур снизилось на 29%, объемы НМЦ на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего на конец октября в госсекторе было опубликовано 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей. В октябре состоялось более 180 тыс. процедур на сумму более 774 млрд рублей. Рост показателей по сравнению с сентябрем составил 14% и 4% соответственно.

В автомобилестроительной отрасли количество процедур по 223-ФЗ за 10 месяцев 2020 года снизилось на 16% по сравнению прошлым годом и составило 15 тыс. процедур. Объем НМЦ снизился на 7% до 89,9 млн руб. В целом по отрасли в коммерческом секторе наблюдаются изменения состава участников и смещение в сторону крупных производителей, дилеров, что ведет к снижению конкуренции в данном сегменте. По 44-ФЗ количество процедур снизилось на 18% и составило 17 398 на сумму 119,3 млн руб.

Гостиничный рынок – одна из наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках 223-ФЗ по итогам 10 месяцев 2020 состоялась 1 341 процедура (снижение составило 51% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) на сумму 5,6 млн рублей (снижение 59%). Тем не менее, несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом, корпоративный рынок за последние месяцы как по объемам НМЦ, так и по количеству процедур смог выйти на уровень первого квартала 2020 года.

Объем потребления гостиничных услуг в госсекторе по-прежнему низкий, что приводит к значительному росту конкуренции: в марте было опубликовано более 470 процедур на сумму 1 579,9 млн рублей, в октябре - 40 на сумму 160,15 млн рублей.

В целом за 10 месяцев 2020 года по 44-ФЗ было опубликовано 1 869 процедур, что на 24% ниже аналогичного периода прошлого года, объемы НМЦ снизились на 5% и составили 5544 млн руб. В ТОП-5 организаторов по количеству процедур вошли: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Минтруда и соцразвития НСО, КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре», ГБУ РЦ «Лето» Республика Татарстан, Облкомобразования Волгоградской области.

Рынок информационных технологий и компьютерного оборудования демонстрирует устойчивый рост месяц к месяцу на протяжении года. За 10 месяцев текущего года по 223-ФЗ было опубликовано 80 318 процедур на сумму 605 393 млн рублей, что соответственно на 15% и 12% ниже, чем в прошлом году. При этом рынок госзаказа, несмотря на снижение количества процедур, (на 24%) вырос по объемам НМЦ и составил 385 594 млн рублей (в 2019 - 383 376 млн руб.).

В ТОП-5 организаторов закупок в корпоративном сегменте по объемам НМЦ - ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ОАО «РЖД», ГАУ «Гормедтехника», ПАО «Ростелеком». По количеству процедур в рамках 44-ФЗ в ТОП-5 вошли Минобороны России, ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центррегионводхоз», ВКУ «ЦОУМТС МВД России», Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ.

Генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин отметил: «В целом, несмотря на резкое снижение закупок в апреле и мае текущего года, почти все отрасли начали активно восстанавливаться, демонстрируя ежемесячную положительную динамику. Исключение составили такие отрасли, как автомобилестроение и сфера услуг, которые по количеству опубликованных процедур за последние два месяца показали замедление темпов роста. Связано это скорее всего с ожиданием второй волны COVID-19, возросшими рисками и некоторой неопределенностью по распределению финансовых средств».