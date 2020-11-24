НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа и «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Реализация соглашения предполагает популяризацию российских офисных продуктов, предусмотренную национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках соглашения «Новые коммуникационные технологии» безвозмездно предоставят образовательным учреждениям лицензии на пакет офисных решений «Р7-Офис». В число учреждений входят 168 дошкольных, 128 общеобразовательных, 35 учреждений дополнительного образования и 11 профессиональных образовательных учреждений автономного округа. Учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций.

Директор департамента информационных технологий и связи автономного округа Кирилл Албычев сказал: «Принятая стратегия нашего государства в области импортозамещения позволяет нам развивать отечественные технологии, усиливать информационную безопасность и, самое главное, повышать конкурентоспособность российской ИТ-отрасли. Детям предлагается возможность раскрыть свой потенциал на отечественных платформах во время практических занятий в школе. Программный продукт «Р7-Офис» — хорошая альтернатива, которая по качеству не уступает зарубежным аналогам».

«Цифровизация не оставляет в стороне ни один регион, будь то мегаполис в умеренном климате или северные регионы России. В обоих случаях множество жителей каждый день, так или иначе, имеют дело с гаджетами, ПК и ПО, и дети здесь не исключение. Поэтому необходимо дать им возможность и дома, и в стенах образовательных учреждений изучать те программы, с аналогами которых учащиеся взаимодействуют сейчас и будут работать во взрослой жизни, – сказала Наталия Агафонова, генеральный директор компании «Новые коммуникационные технологии». – Использование «Р7-Офис» дает такую возможность, при этом устраняя зависимость от лицензионной политики зарубежных компаний, а также сокращая затраты».

Ранее НКТ заключила сделки по предоставлению ПО «Р7-Офис» в Смоленской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия и др.