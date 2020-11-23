Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что суперсервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России. Сервис работает через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», интегрированное с Единым порталом госуслуг.

С помощью мобильного приложения можно оформить извещение о ДТП в электронном виде. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее. Оформление происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах 400 тыс. руб., при отказе от фотофиксации — в пределах 100 тыс. руб. Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП.

После отправки извещения в страховую компанию водители могут покинуть место аварии.

«Воспользоваться суперсервисом и использовать приложение могут участники ДТП, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, в случае если у них отсутствуют разногласия по обстоятельствам происшествия. С 2021 г. ДТП можно будет оформить и через приложение «Госуслуги.Авто», которое мы запустим в ближайшее время. Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет», — сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Напомним, что суперсервис «Европротокол онлайн» был запущен в ноябре 2019 г. в пяти пилотных регионах, в числе которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Татарстан.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» разработано Банком России и РСА при поддержке Минцифры России.