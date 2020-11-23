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Российские производители ПО могут подать заявку на его предварительную установку

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Минцифры России сообщило о начале приема заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предварительной установке на электронных устройствах. Правила составления и ведения перечня закреплены в Постановлении Правительства РФ от 18 ноября 2020 года № 1867.

Предустановка ПО – часть общероссийской стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. На многие технические устройства сегодня предустановлены зарубежные программы, нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Отобранные программы будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. Это продукты, уже выбранные российскими пользователями, то есть имеющие наибольшее число уникальных пользователей. Среди такого ПО – браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, антивирусные программы и другие. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Прием заявок на включение в перечень осуществляется до 1 декабря 2020 года в электронной форме с последующей отправкой на бумажном носителе. По итогам рассмотрения заявок предложения по перечню программного обеспечения будут направлены в Правительство РФ.

Ранее представители Минцифры России встречались для обсуждения порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Представители экспертного и бизнес-сообществ выражали обеспокоенность сжатыми сроками, в которые необходимо осуществить предустановку. В настоящий момент прорабатываются варианты, которые позволят сделать сроки более комфортными.

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