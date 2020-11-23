Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения

Слушатели программы «Руководитель цифровой трансформации» защитили итоговые проекты, разработанные во время обучения. Программу реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, созданный при поддержке Минцифры и Минэкономики России.

С начала 2020 года представители высшего руководства федеральных ведомств: Министерства чрезвычайных ситуаций, Минспорта, Росстата, Рослесхоза, Роспатента, Росприроднадзора, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов, Ростехнадзора и др. − проходили обучение в Центре.

Программа включает 8 модулей и знакомит слушателей с такими направлениями, как: дата-аналитика и управление на основе данных, разработка стратегии цифровой трансформации, управление персоналом, процессами и продуктами, сквозные цифровые технологии (машинное обучение, big data, искусственный интеллект). На защиту слушатели вынесли собственные цифровые проекты, разработанные для решения задач цифровой трансформации в сфере экологии, спорта, энергетики, регулирования и защиты интеллектуальной собственности.

Проекты оценила экспертная комиссия, в которую вошли заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко, глава Минцифры России Максут Шадаев. Научное сообщество представили ректор РАНХиГС Владимир Мау и академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария Шклярук.

По итогам аттестации Дмитрий Чернышенко поблагодарил руководство академии и команды за проделанную работу. «Сегодня мы убедились, что многие проекты нужно продвигать дальше до логического конца. Министрам и руководителям ведомств необходимо подключиться и дать конкретные поручения по реализации лучших практик. Это касается подготовки нормативной базы, учета проектов в текущих ведомственных программах, а также синхронизации с коллегами из других структур, если проект предполагает межотраслевое взаимодействие. От идеи на этом этапе нужно переходить к делу».

Часть инициатив по цифровой трансформации стали результатом межотраслевого взаимодействия слушателей. Например, в разработке и реализации проекта «Единый портал госинформирования, в том числе о результатах мониторинга окружающей среды» приняли участие Министерство чрезвычайных ситуаций, федеральные, Росприроднадзор и Рослесхоз. Благодаря экспертизе ведомств МЧС и Минприроды России, в систему оперативного оповещения граждан, государства и бизнеса о значимых происшествиях будет интегрирован блок информирования о состоянии окружающей среды, фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах через единую цифровую платформу.

Как отметил Юрий Акиньшин, заместитель руководителя Росприроднадзора РФ, в разработке блока был учтен опыт мониторинга и отработки последствий экологических инцидентов под Норильском и на Камчатке в 2020 году. Иван Советников, заместитель главы Рослесхоза РФ, дополнил: «Разработанная система будет использовать технологии искусственного интеллекта для прогнозирования распространения лесных пожаров на больших территориях».

Представители Минэнерго разработали проактивную госуслугу «Запасы топлива 3.0», которая позволит получить без подачи заявления и пакета документов цифровую выписку с утвержденным объемом запасов топлива для ТЭС. Все необходимые для расчета данные будут обрабатываться и храниться в ГИС ТЭК, которая будет интегрирована с информационными системами субъектов энергетики. «Сегодня в тарифе на тепло и электроэнергию расходы на топливо доходят до 80%. Неэффективные запасы топлива обходятся потребителям примерно в 40 млрд рублей. «Риск-ориентированная и проактивная модель расчета запасов топлива позволит устранить эти издержки и сдерживать рост тарифа на тепло и электроэнергию для населения. Это будет реализовано за счет сбора данных с различных датчиков, уже имеющихся на ТЭС, - отмечает Евгений Грабчак, заместитель министра энергетики РФ. – Учитывается и риск промышленной безопасности с оценкой угроз для жизнедеятельности людей и окружающей среды. Оптимальное управление запасами топлива будет использовано в модели «зеленых сертификатов» для снижения выбросов СО2 в окружающую среду».

Реализация платформы «Приз» Минспорта России сформирует более прозрачную систему присвоения спортивных званий и разрядов, регистрации спортивных достижений и планирования официальных спортивных мероприятий. Сервис присвоения спортивных разрядов и званий станет частью единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт» Минспорта России, создаваемой в соответствии с поручением Президента России. Система обеспечит удобство и прозрачность ключевых для спортивной сферы процессов. «В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников. Примерно 300 000 разрядов и званий присваивается ежегодно на всех уровнях и почти 15 000 - на федеральном уровне. Спортивные звания - неотъемлемый элемент спорта высших достижений. Сейчас лишь часть регионов автоматизируют процесс их присвоения, большинство работают в «бумажном» формате: от учета протоколов соревнований до приказов о присвоении званий. С запуском платформы мы значительно снизим трудозатраты сотрудников спортивных организаций и органов власти. Процесс многократно ускорится: в среднем до одной недели на присвоение звания. Сейчас ожидание может длиться год и более», - прокомментировал цель и задачи проекта Андрей Сельский, заместитель Министра спорта Российской Федерации.

Цифровой проект Роспатента «Платформа оборота прав на объекты интеллектуальной собственности» позволит ускорить и упростить для граждан и юридических лиц регистрацию и распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности. «Функционал платформы позволяет продавцам прав на патенты через личный кабинет, разместить лоты на их продажу. Покупатели могут легко найти нужные им патенты, проверить актуальность прав у продавца, принять участие в аукционе и заключить смарт-контракт, подписать его электронной подписью, перевести деньги за сделку другой стороне и осуществить регистрацию договора в Роспатенте в режиме онлайн. Реализованные в прототипе блокчейн-технологии обеспечивают прозрачность и открытость проводимых транзакций и в то же время защищенность внесенных сведений, - сообщил Юрий Зубов, заместитель руководителя ведомства и глава рабочей группы проекта. - Если раньше процедура распоряжения интеллектуальными правами занимала несколько месяцев, то запуск платформы позволит любому пользователю сократить процедуру продажи и покупки прав на интеллектуальную собственность до нескольких минут сделает удобным и простым процесс «поиска» контрагентами друг друга. Мы существенно сократим время рассмотрения заявок на регистрацию договоров перехода прав от граждан и бизнеса».

Комментируя результаты защиты проектов, Мария Шклярук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, подчеркнула, что обучение руководителей высшего звена - это часть общей системы подготовки кадров для госуправления для цифровой трансформации. «Важно, что в разработке практически всех проектов приняли участие команды федеральных органов исполнительной власти и команды отраслевых потоков. Заместители министров учатся сами и организуют обучение для своих команд, региональных министров по своим направлениям деятельности. Так формируетcя единое цифровое пространство страны. Все проекты, вынесенные на защиту, проработаны максимально подробно, многие уже были на стадии прототипа или внедрения. Обучение не заканчивается выпуском: уверена, что скоро мы увидим результаты реализации проектов наших выпускников», - заключила Мария Шклярук.

Работа по обучению руководителей цифровой трансформации федеральных органов власти в рамках Центра будет продолжена и в следующем году.