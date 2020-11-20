Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявила об успешном прохождении испытаний ФСТЭК России на соответствие требованиям к четвертому уровню доверия к средствам технической защиты информации.

Шлюзы безопасности Check Point Security Gateway версии R77.30, уже имеющие сертификат соответствия требованиям по безопасности информации, установленным в документах: «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты средств обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ», успешно прошли дополнительные испытания на соответствие документу «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2018) по четвертому уровню доверия. Об этом свидетельствует перевыпущенный ФСТЭК России сертификат соответствия №4209. Дата переоформления — 9 ноября 2020 г.

«Шлюзы безопасности Check Point Security Gateway версии R77.30 являются первыми и пока что единственными программно-аппаратными межсетевыми экранами, сертифицированными по четвертому классу типа Д для промышленных систем. Сегодня наши шлюзы стали еще и первым в России средством технической защиты информации мирового уровня, которое может использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, а значит, еще больше предприятий в России получат надежную защиту», — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

Согласно документам ФСТЭК, выполнение «Требований доверия» является обязательным при проведении работ по оценке соответствия (включая работы по сертификации) средств технической защиты информации, организуемых ФСТЭК России в пределах своих полномочий, которые вступают в силу с 1 января 2021 г.

Программные и программно-аппаратные комплексы Check Point Security Gateway версии R77.30 входят в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации.