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Платформа «#Москвастобой» запустит цикл онлайн-туров по музеям

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Медиаплатформа #Москвастобой столичного комитета по туризму организует вместе с музейными площадками серию видеоэкскурсий, в том числе в формате прямых трансляций. Всех желающих приглашают познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями. С просьбой поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах обратились представители московских музеев на онлайн-встрече с заммэра Натальей Сергуниной.

«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в Департамент культуры и Комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — сказала Наталья Сергунина.

В онлайн-встрече приняли участие директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие.

Первые познавательные онлайн-туры по музеям стартуют на столичной платформе #Москвастобой в среду, 18 ноября. Их проведут профессиональные гиды. Чтобы посмотреть экскурсию, предварительно регистрироваться не нужно.



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