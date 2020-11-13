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Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех завершил сертификацию интеллектуальной системы охраны объектов авиационной инфраструктуры. Новая разработка обнаруживает и распознает с помощью нейронных сетей объекты даже в условиях полной темноты. Получение сертификата позволяет начать коммерческие поставки в российские аэропорты.

Сертификационные испытания комплекса, разработанного в концерне «Вега» (входит в «Росэлектронику»), прошли в аэропорту Симферополя. Изделие подтвердило соответствие техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к средствам объективного наблюдения.

Система мониторинга состоит из активного радиолокатора, который обнаруживает подвижные объекты и передает команды на оптические сенсоры, следящие за передвижением цели в видимом и инфракрасном диапазонах. В состав комплекса также могут входить тепловизоры с температурной чувствительностью менее 50 милликельвинов, благодаря чему мониторинг может осуществляться в условиях полной темноты.

Новейшая разработка распознает людей и транспортные средства, ведет запись событий, обеспечивает хранение информации и доступ к архивным данным. Кроме того, она автоматически формирует команды видеокамерам, анализирует видеоданные для распознавания классов целей при помощи обученной нейронной сети. Изделие функционирует в автоматическом режиме с минимальным участием оператора, имеет гибкую настройку сценариев, а также позволяет запрограммировать различные алгоритмы работы в соответствии с требованиями заказчика.

«Интеллектуальная система охраны обнаруживает, распознает и сопровождает цели с точностью до 99%. Это позволяет существенно повысить уровень безопасности, что особенно важно на объектах критической инфраструктуры. Уже заключены «мягкие» контракты на поставку комплекса в три российских аэропорта. Кроме того, началась тестовая эксплуатация данного решения в качестве дополнительной системы видеонаблюдения на улицах Челябинска», – сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Система не создает помех работе наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и бортовой аппаратуре самолетов и вертолетов. Оборудование является универсальным и может применяться для охраны не только аэропортов, но и других объектов критической инфраструктуры.



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