В инжиниринговом центре РГУ им. А.Н. Косыгина разработали виртуальную примерочную

Специалисты инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыгина завершили разработку виртуальной примерочной. Это компьютерная программа, позволяющая наглядно представить, как будет выглядеть та или иная модель одежды без необходимости физической примерки.

Виртуальная примерочная считывает через камеру ключевые точки человека. Технология машинного зрения учитывает значимые для размера одежды размеры определенных частей тела и расстояния между ними. Далее программа запрашивает 3D модели товара в базе интернет-магазина. В результате на человека в кадре «примеряется» понравившийся предмет одежды.

Специалисты полагают, что новая разработка изменит весь процесс покупки одежды. Сейчас человек либо примеряет на себя одежду оффлайн, либо покупает на сайте без возможности оценить товар. Однако уже в скором будущем посредством этой виртуальной примерочной, в основе которой лежат AR-технологии (то есть, технологии дополненной реальности), покупатели смогут дистанционно примерять одежду, не выходя из дома. Это не просто упростит выбор при покупке, сэкономит время потребителя.

Уникальность данной полностью отечественной разработки заключается в непосредственном участии человека, как физического объекта, в выборе одежды.

Виртуальная примерочная создана специалистами Инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыгина при участии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».