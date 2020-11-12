Российские ученые разработали технологию проектирования одежды из 3D-материалов

Специалисты инжинирингового центра Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина завершили разработку технологии проектирования одежды на основе высокоэластичных материалов из гибких 3D-печатных структур. Метод, основанный на применении IT-решений, даст возможность получения тканей и одежды необычных паттернов, которые нельзя реализовать ни на современном текстильном оборудование, ни ручными методами декоративно-прикладного искусства. Конечно, речь не идет о замене традиционным текстильным тканям: однако принципиальный шаг к тому, чтобы в будушем вся одежда могла печататься на 3D-принципе, любым человеком и не выходя из дома, уже сделан.

Ранее использованию 3D-печатной одежды в повседневной жизни препятствовали жесткость используемых материалов и трудоемкая печать. Сейчас же российские специалисты освоили первыми в мире методы работы с материалом TPU 92A-1, который представляет собой термопластичный полиуретан. Этот материал отличается не только повышенной эластичностью, прочностью и легкостью, но и отсутствием остаточных деформаций, что позволяет использовать его в проектировании образцов одежды.

При помощи методов математического моделирования сотрудникам Инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыгина уже удалось опробовать бесшовное скрепление деталей из гибких 3D-печатных структур. Однако наиболее технологичные способы бесшовного крепления деталей из гибких 3D-материалов еще предстоит определить. Разработка преимущественно направлена на малый бизнес. Ее планируется внедрять в массовое производство, а также использовать для создания «штучных» дизайнерских изделий.