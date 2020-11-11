Москва поддержит участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020

Пять команд будут представлять Россию в различных дисциплинах на мировом чемпионате Cybathlon среди спортсменов, использующих кибернетические устройства — бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие. Соревнования пройдут 13-14 ноября и соберут около 60 команд из 21 страны. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников (их называют кибатлетами), но и современные технологии — передовые средства реабилитации.

В условиях пандемии кибатлеты выступят на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом соревнований. В России чемпионат проводится при поддержке Минпромторга и Правительства Москвы на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.

Популяризацией движения кибатлетов в нашей стране занимается союз «Кибатлетика». Деятельность организации приветствовал Президент Владимир Путин. Он поручил поддержать участие национальной сборной в Cybathlon 2020.

«На чемпионате Cybathlon оцениваются и выступления участников, и ассистивные технологии, которые они используют. В Москве такие средства реабилитации разрабатывают и производят больше 50 компаний. Проекты некоторых из них и будут применяться членами российской сборной. Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи!» — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Свои разработки на Cybathlon 2020 представят участники Московского инновационного кластера (МИК) — «Нейроботикс», «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Катэрвил», а также партнер МИК «Орто-Космос».

В состав российской сборной вошли.

Дисциплина LEG (силовые протезы ног): Ринат Хусаинов с разработкой компании «Орто-Космос». Дисциплина ARM (бионические протезы рук): Сергей Бачу и Элина Жукова с разработкой компании «Моторика». Дисциплина EXO (экзоскелеты): Юрий Сидоров с разработкой компании «ЭкзоАтлет». Дисциплина BCI (интерфейс «мозг — компьютер»): Руслан Нуруллин с разработкой компании «Нейроботикс». Дисциплина WHEEL (электрифицированные коляски): Юрий Ларин с разработкой компании «Катэрвил».

На специально оборудованных треках кибатлеты продемонстрируют возможности отечественных разработок, выполняя разноплановые задачи, такие как подъем по лестнице (для спортсменов с экзоскелетами и протезами ног) или определение на ощупь предмета из коробки (для атлетов с бионическими протезами рук), а пользователи нейроинтерфейсов участвуют в четырехминутной цифровой гонке. Следить за выступлением российской команды можно будет на официальном сайте чемпионата.

«Правительство Москвы в 2020 году расширило поддержку бизнеса до 14 видов субсидий и грантов, часть из которых была предусмотрена для компаний, занимающихся инновационными разработками. Например, для резидентов технопарков ввели компенсации расходов на проценты по кредитам, покупку или лизинг оборудования, а для участников Московского инновационного кластера — субсидии на инжиниринг», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.