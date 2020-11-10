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Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Президент фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабочей группы «Цифровое государственное управление» с новым руководителем состоялось 6 ноября 2020 года.

«За прошедший период функционирования рабочей группы была проделана большая работа по консолидации мнения бизнес и экспертного сообщества. В текущей версии нацпрограммы федпроект ЦГУ имеет важное значение, составляя примерно половину нацпрограммы. Владислав Онищенко был выбран как наиболее удачный кандидат, чтобы продолжить эту деятельность и обеспечить максимально эффективный режим работы группы», - отметил на заседании рабочей группы Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Владислав Онищенко высказал намерение активно работать во благо бизнеса, государства и общества: «Важно сохранить практику системного обсуждения важных вопросов, добиваться скорых решений и решать проблемы отдельных бизнесов. Мы непременно оставим практику обсуждения стратегических вопросов в составе рабочей группы, при этом сохраним в фокусе внимания практические кейсы, которые интересуют бизнес».

Присутствовавший на заседании рабочей группы замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Пак отметил два направления реализации инициатив в области госуправления – от государства к бизнесу и от бизнеса к государству. Государство запускает большое количество экспериментов и планирует на рабочей группе обсуждать с бизнесом, кто готов принимать участие в этих экспериментах и на каких условиях. По словам замминистра, государству очень важно иметь со стороны бизнеса компетентного партнера, который готов участвовать, апробировтаь технологии и получать взаимный результат.

Предшественник Владислава Онищенко на должности руководителя рабочей группы Олег Фомичев останется в составе рабочей группы «Цифровое государственное управление». «В тесном взаимодействии бизнес сообщества и государства на площадке АНО «Цифровая экономика» мы закончили большой этап становления рабочей группы «Цифровое государственное управление» и формирования ее повестки. Сейчас федпроект сформирован. Я буду продолжать заниматься этой темой», - прокомментировал Олег Фомичев.

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